Déployer Black Candy en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé avec un lecteur web épuré et des applications mobiles officielles pour votre collection musicale personnelle.
Choisissez un forfait VPS pour Black Candy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Black Candy
Black Candy est un serveur de streaming musical open-source et auto-hébergé qui transforme votre collection audio personnelle en un service de streaming privé, accessible depuis n'importe quel navigateur ou via ses applications mobiles officielles. Il scanne votre bibliothèque, lit les métadonnées et les pochettes d'album, et présente le tout via un lecteur web propre et réactif, avec des playlists, une fonction de recherche et des comptes multi-utilisateurs.
Contrairement aux plateformes de streaming commerciales, Black Candy conserve chaque morceau, playlist et habitude d'écoute sur une infrastructure que vous possédez. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de catalogue qui change sans préavis, et pas de compression de vos fichiers de haute qualité — juste votre propre musique, diffusée en pleine fidélité depuis votre VPS vers tous les appareils que vous utilisez.
Caractéristiques principales de Black Candy
Streaming musical personnel
Diffusez votre propre collection depuis n'importe quel navigateur ou les applications mobiles officielles, avec la pochette d'album complète, les métadonnées et la recherche.
Comptes multi-utilisateurs
Donnez à chaque auditeur son propre identifiant, ses listes de lecture et son historique d'écoute tout en partageant une seule bibliothèque sur un seul serveur.
Transcodage à la volée
Convertit automatiquement l'audio vers un débit binaire optimisé pour le streaming afin que la lecture reste fluide sur les connexions lentes ou mobiles sans altérer les originaux.
Playlists et Recherche
Créez des listes de lecture manuelles ou intelligentes et trouvez instantanément n'importe quel artiste, album ou morceau grâce à une recherche rapide en texte intégral.
Propriété complète des données
Votre musique, vos listes de lecture et vos données d'écoute restent sur votre VPS — pas d'abonnements, pas de suivi et pas de catalogue qui disparaît.
Pourquoi exécuter Black Candy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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