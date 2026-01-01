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Outil de gestion automatisée des sous-titres pour Sonarr et Radarr qui télécharge et met à niveau les sous-titres de l'ensemble de votre médiathèque.

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bazarr

Bazarr est une application complémentaire à Sonarr et Radarr qui automatise l'intégralité du flux de travail des sous-titres pour votre médiathèque. Il surveille votre bibliothèque pour les nouveaux contenus et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, y compris OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à niveau automatiquement — aucune recherche manuelle n'est requise.

L'exécution de Bazarr sur un VPS dédié lui confère la disponibilité constante et l'adresse IP publique fiable nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque élément multimédia de votre bibliothèque.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bazarr

Intégration Sonarr et Radarr

Bazarr se connecte directement à votre configuration arr existante et récupère automatiquement les sous-titres pour chaque film ou épisode dès qu'il est ajouté à votre bibliothèque.

Plus de 20 fournisseurs de sous-titres

Recherchez OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, et bien d'autres simultanément pour maximiser les chances de trouver des sous-titres précis dans votre langue.

Mises à niveau automatiques de la qualité

Lorsque qu'une meilleure version de sous-titres est publiée pour un contenu déjà présent dans votre bibliothèque, Bazarr remplace automatiquement le fichier existant sans aucune intervention manuelle.

Synchronisation des sous-titres

Des outils de synchronisation intégrés ajustent le minutage des sous-titres pour correspondre aux pistes audio, corrigeant ainsi la raison la plus courante pour laquelle les sous-titres semblent décalés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis des sources fiables.

Soutien aux malentendants

Préférez les pistes SDH ou CC pour l'accessibilité — Bazarr peut prioriser les sous-titres pour malentendants chez tous les fournisseurs pour chaque élément de votre bibliothèque.

Pourquoi exécuter Bazarr sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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