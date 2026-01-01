Automatisch est une plateforme d'automatisation de flux de travail open-source qui vous permet de connecter des applications et d'automatiser des tâches répétitives grâce à une interface visuelle sans code. Comme Zapier ou Make, vous créez des flux qui déclenchent des actions entre les services — mais avec Automatisch, toutes vos données et votre logique d'automatisation restent sur votre propre serveur sans tarification par tâche ni limites d'utilisation.

L'auto-hébergement d'Automatisch signifie que vos identifiants API, vos données de flux de travail et votre logique métier ne quittent jamais votre infrastructure. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des flux de travail, Redis pour la mise en file d'attente des tâches, et un processus de travailleur dédié pour une exécution fiable en arrière-plan. Connectez-vous avec les identifiants par défaut et modifiez-les immédiatement depuis les paramètres.