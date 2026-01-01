autobrr est une plateforme d'automatisation des téléchargements de nouvelle génération pour les torrents et Usenet, qui réunit en une seule solution moderne les fonctionnalités d'outils comme autodl-irssi, trackarr et flexget. Elle se connecte aux canaux IRC des indexeurs où les nouvelles versions sont annoncées au moment même de leur mise en ligne, applique vos règles de filtrage et transfère les fichiers torrent correspondants à votre client de téléchargement choisi — le tout en temps réel, sans les délais d'interrogation.

Héberger autobrr sur un VPS garantit une surveillance 24h/24 et 7j/7 des canaux IRC grâce à des connexions persistantes, ce qu'une machine domestique avec une IP dynamique ou des temps d'arrêt planifiés ne pourrait pas maintenir de manière fiable. Un fonctionnement continu sur une infrastructure dédiée garantit que votre automatisation ne manquera jamais une fenêtre de freeleech, une version à seeders limités, ou une opportunité de ratio sensible au temps sur les traqueurs privés.