Déployer Audiobookshelf en une installation en un clic.
Serveur auto-hébergé de livres audio et podcasts, avec gestion multi-utilisateurs, applications mobiles hors ligne et récupération automatique des métadonnées.
Choisissez un forfait VPS pour Audiobookshelf
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Audiobookshelf
Audiobookshelf est un serveur multimédia auto-hébergé complet, conçu spécifiquement pour les livres audio, les podcasts et les livres numériques. Il propose une application web progressive (PWA) accessible depuis n'importe quel navigateur, ainsi que des applications natives iOS et Android avec prise en charge de l'écoute hors ligne. La plateforme diffuse tous les formats audio à la volée, récupère automatiquement les métadonnées et les visuels de couverture, et synchronise la progression de lecture individuelle sur tous les appareils pour chaque utilisateur.
L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque multimédia — sans frais d'abonnement, sans limites de taille de fichier et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le téléchargement automatique de podcasts, la génération de flux RSS, la gestion des chapitres et les outils de fusion de fichiers audio font d'Audiobookshelf un remplacement complet des plateformes de livres audio commerciales, tout en préservant entièrement la confidentialité de vos habitudes d'écoute et de votre contenu acheté.
Caractéristiques principales de Audiobookshelf
Synchronisation de la progression multi-utilisateur
Chaque utilisateur conserve une progression de lecture indépendante qui se synchronise sur les navigateurs et les appareils mobiles, ce qui le rend idéal pour le partage en famille ou au sein du foyer.
Applications mobiles hors ligne
Les applications natives iOS et Android permettent aux utilisateurs de télécharger du contenu pour l'écouter sans connexion internet, parfait pour les trajets quotidiens et les voyages.
Récupération automatique des métadonnées
Les jaquettes et les métadonnées sont récupérées automatiquement depuis Audible, Google Livres, iTunes et d'autres sources, ce qui permet à votre bibliothèque d'avoir un aspect soigné sans effort manuel.
Gestion des podcasts
Abonnez-vous aux podcasts, téléchargez automatiquement les nouveaux épisodes et générez des flux RSS privés afin de pouvoir écouter dans n'importe quel lecteur de podcast que vous utilisez déjà.
Outils de chapitre
Modifier et consulter les données de chapitre via l'API Audnexus, puis intégrer les métadonnées mises à jour directement dans les fichiers audio pour une navigation précise par chapitre.
Pourquoi exécuter Audiobookshelf sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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