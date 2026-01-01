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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ant Media Server CE

Ant Media Server Community Edition est un moteur de streaming open source conçu pour la vidéo en direct à très faible latence. Il accepte l'ingestion via RTMP, SRT et WebRTC, et diffuse des flux aux spectateurs via WebRTC (latence d'environ 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH et RTSP — le tout à partir d'un seul serveur. Un tableau de bord d'administration intégré vous permet de gérer les flux, de configurer les applications et de surveiller les connexions sans outils externes.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie pas de frais par flux, pas de restrictions de plateforme tierce et une propriété totale de vos données d'audience. Que vous construisiez une plateforme de télésanté, une salle de classe d'apprentissage en ligne, une vente aux enchères en direct ou une diffusion sportive, Ant Media Server vous offre une base prête à la production que vous contrôlez entièrement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ant Media Server CE

WebRTC à latence ultra-faible

Ingérer et diffuser des flux avec une latence de bout en bout inférieure à 0,5 seconde via WebRTC, permettant des expériences vidéo interactives en temps réel.

Ingestion multi-protocole

Recevez les flux en direct depuis OBS, FFmpeg, des caméras IP, et toute source compatible RTMP, SRT ou WebRTC sans configuration supplémentaire.

Diffusion HLS et CMAF

Diffusez des flux via les protocoles HLS standard et CMAF LL-HLS afin que les spectateurs sur n'importe quel appareil ou CDN puissent regarder sans plugins.

Tableau de bord d'administration intégré

Gérez les applications de streaming, inspectez les sessions en direct et configurez les paramètres du serveur via la console web intégrée au port 5080.

Enregistrement et VOD

Enregistrez automatiquement les flux en direct au format MP4 ou HLS et diffusez-les en tant que contenu à la demande depuis le même serveur.

Pourquoi exécuter Ant Media Server CE sur Hostinger

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