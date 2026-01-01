Ant Media Server Community Edition est un moteur de streaming open source conçu pour la vidéo en direct à très faible latence. Il accepte l'ingestion via RTMP, SRT et WebRTC, et diffuse des flux aux spectateurs via WebRTC (latence d'environ 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH et RTSP — le tout à partir d'un seul serveur. Un tableau de bord d'administration intégré vous permet de gérer les flux, de configurer les applications et de surveiller les connexions sans outils externes.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie pas de frais par flux, pas de restrictions de plateforme tierce et une propriété totale de vos données d'audience. Que vous construisiez une plateforme de télésanté, une salle de classe d'apprentissage en ligne, une vente aux enchères en direct ou une diffusion sportive, Ant Media Server vous offre une base prête à la production que vous contrôlez entièrement.