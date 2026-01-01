অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস হোস্টিং
একটি আধুনিক প্যানেল থেকে ওয়েবসাইট, ইমেল ও ডেটাবেস পরিচালনা করুন।
আপনার জন্য উপযুক্ত অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস হোস্টিং প্ল্যানটি বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
পরবর্তী প্রজন্মের হোস্টিং কন্ট্রোল প্যানেল
যখন আধুনিকতার সাথে নির্ভরযোগ্যতার মেলবন্ধন ঘটে
উচ্চ কর্মক্ষমতা
লোড হতে এক সেকেন্ডের বিলম্বও আপনার সম্ভাব্য গ্রাহকদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। একারণেই আপনার সাইটের পারফরম্যান্স সর্বোত্তম রাখতে আমরা EPYC প্রসেসর এবং NVMe স্টোরেজ ব্যবহার করি।
উচ্চ নিরাপত্তা
শক্তিশালী ডিডিওএস সুরক্ষার মাধ্যমে আপনার সাইট এবং গ্রাহকদের হ্যাকারদের থেকে সুরক্ষিত রাখুন, এবং স্বয়ংক্রিয় ম্যালওয়্যার স্ক্যানিং ব্যবহার করে ক্ষতিকারক ফাইলগুলো আগেভাগেই শনাক্ত করুন।
উচ্চ পরিমাপযোগ্যতা
ছোট পরিসরে শুরু করুন এবং ব্যবসার প্রসারের সাথে সাথে এর পরিধি বাড়ান। যখনই আপনার আরও সিপিইউ, র্যাম বা স্টোরেজ প্রয়োজন বলে মনে হবে, মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ভিপিএস হোস্টিং প্ল্যান আপগ্রেড করতে পারবেন।
ওয়েব পেশাদারদের জন্য সেরা পছন্দ
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger-এর সবকিছুই সাবলীল এবং দারুণ, বিশেষ করে AI চ্যাটবট + সরাসরি প্রতিনিধি (human chat), যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর তাদের VPS তো একদম অসাধারণ, কোনো উত্থান-পতন নেই। ডেভেলপার টিম এবং এর সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। এভাবেই এগিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পাওয়া গেল যারা সব ঠিকঠাকভাবে করে! সাশ্রয়ী মূল্য। দারুণ একটি পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সহায়তা। নির্ভরযোগ্য। সব মিলিয়ে একদম সুদৃঢ় অনুভূতি দেয়।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করেছিলাম এবং আমি তাদের সেবায় অত্যন্ত মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার এবং অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য Carla আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি খুব ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যে সেবাগুলো ব্যবহার করি তাতে আমি খুব খুশি। চমৎকার VPS সেটআপ এবং মূল্য পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এটি অন্য অনেক জায়গার মতো ততোটা ব্যয়বহুল নয়।
এআই দিয়ে আপনার অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস পরিচালনা করুন
অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস হোস্টিং বলতে কী বোঝায়?
অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস হোস্টিং এমন একটি পরিষেবা যা আপনাকে আপনার নিজস্ব ভার্চুয়াল সার্ভারে অ্যাডমিনবোল্ট কন্ট্রোল প্যানেল চালানোর সুযোগ দেয়। এটি আপনাকে ওয়েবসাইট, ইমেল অ্যাকাউন্ট, ডেটাবেস, ডিএনএস জোন এবং এসএসএল সার্টিফিকেট পরিচালনা করার জন্য একটি আধুনিক, সমন্বিত ড্যাশবোর্ড প্রদান করে। প্রতি-অ্যাকাউন্ট ফি সহ প্রচলিত প্যানেলগুলোর থেকে ভিন্ন, অ্যাডমিনবোল্ট একটি নির্দিষ্ট মাসিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা এবং এপিআই-ফার্স্ট আর্কিটেকচার ব্যবহার করে – আপনি আপনার ভিপিএস প্ল্যানের জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং আপনার সার্ভারে সীমাহীন সংখ্যক হোস্টিং অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন।
অ্যাডমিনবোল্ট ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?
প্রচলিত হোস্টিং প্যানেলগুলোর তুলনায় অ্যাডমিনবোল্ট বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করে। এটি ফ্ল্যাট প্রাইসিং ব্যবহার করে, যেখানে প্রতি-অ্যাকাউন্ট ফি নেই – আপনার ব্যবসার প্রসারের সাথে সাথে খরচ অনুমানযোগ্য থাকে। প্যানেলটি VPS প্ল্যানের জন্য প্রতি মাসে ৳819 থেকে শুরু হয়, এবং এটি আপনার সার্ভারে সীমাহীন হোস্টিং অ্যাকাউন্ট কভার করে।
অ্যাডমিনবোল্টের একটি পরিচ্ছন্ন, আধুনিক ইন্টারফেসও রয়েছে যা প্রশাসক এবং ব্যবহারকারী উভয়ের কাছেই সহজবোধ্য মনে হয়, যার ফলে সাপোর্ট টিকিটের সংখ্যা কমে যায়। এতে বিল্ট-ইন ইমেল হোস্টিং, একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল, স্বয়ংক্রিয় SSL সার্টিফিকেট, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, DNS জোন সম্পাদনা, এবং একটি ওয়েব-ভিত্তিক ফাইল ম্যানেজার – সবকিছু এক জায়গায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্যানেলটি এপিআই-ফার্স্ট, তাই REST API-এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজ স্বয়ংক্রিয় করা যায়। এটি বিলিংয়ের জন্য WHMCS-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করে, পারফরম্যান্সের জন্য LiteSpeed ওয়েব সার্ভার সমর্থন করে এবং রিসোর্স আইসোলেশনের জন্য CloudLinux-এর সাথে কাজ করে।
আমার ভিপিএস-এ অ্যাডমিনবোল্ট কীভাবে ইনস্টল করব?
To install AdminBolt on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Applications, and choose the AlmaLinux 9 64bit with AdminBolt template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, access the AdminBolt panel by entering https://your-vps-ip:8443 in your web browser. Replace your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.
আমি কি আমার বিদ্যমান ওয়েবসাইটগুলো হোস্টিংগারের অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস-এ স্থানান্তর করতে পারি?
হ্যাঁ, অবশ্যই। অ্যাডমিনবোল্টে একটি বিল্ট-ইন সিপ্যানেল কনভার্টার টুল রয়েছে যা সিপ্যানেল-ভিত্তিক সার্ভার থেকে মাইগ্রেশনকে সহজ করে তোলে, যার মাধ্যমে আপনি ওয়েবসাইটের ফাইল, ডেটাবেস, ইমেল অ্যাকাউন্ট এবং ডিএনএস সেটিংস স্থানান্তর করতে পারবেন।
আপনার সাইট হোস্টিংগারের ভিপিএস-এ মাইগ্রেট করার আগে, আপনি যে ফাইলগুলো স্থানান্তর করতে চান সেগুলোর ব্যাকআপ তৈরি করুন। তারপর, অ্যাডমিনবোল্ট ব্যবহার করে হোস্টিংগারে আপনার নতুন ভিপিএস অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন এবং আপনার ডেটা ইম্পোর্ট করার জন্য মাইগ্রেশন টুলগুলো ব্যবহার করুন।
মাইগ্রেশন সফল হলে, সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা দেখতে একটি টেস্ট চালান। সবশেষে, আপনার ডোমেইন নেমটিকে নতুন আইপি অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করুন, এবং ব্যাস!
আমি কি অ্যাডমিনবোল্টে একাধিক ওয়েবসাইট হোস্ট করতে পারি?
অ্যাডমিনবোল্ট ভিপিএস হোস্টিংয়ের জন্য কী কী সাপোর্ট অপশন পাওয়া যায়?
আমরা প্রতিটি ভিপিএস হোস্টিং সলিউশনে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট অফার করি, যাতে আপনি ডজন ডজন ফোরামে খোঁজাখুঁজি না করেই সহজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে পারেন।
কিন্তু আপনি যদি পড়তে ভালোবাসেন, তাহলে আমাদের ভিপিএস টিউটোরিয়াল এবং নলেজ-বেস আর্টিকেল-এর বিশাল লাইব্রেরিটিও ঘুরে দেখতে পারেন। দেখতে বেশি পছন্দ করেন? তাহলে হোস্টিঙ্গার একাডেমি দেখুন; আমাদের কাছে ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার ম্যানেজমেন্টের উপর প্রচুর সহজবোধ্য ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে।
এছাড়াও অ্যাডমিনবোল্ট তার নিজস্ব ডকুমেন্টেশন পোর্টাল, কমিউনিটি ফোরাম এবং ডিসকর্ড সার্ভার পরিচালনা করে, যেখানে আপনি অ্যাডমিনবোল্ট টিম এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন।