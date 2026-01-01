Vytvárajte systémy, ktoré sa dajú škálovať s doménou .systems
38,99€/rok12,99€/1. ročníkNa prvý rok
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O doméne .systems
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .systems
Čo je doména .systems?
.systems je generická TLD vhodná pre firmy, poskytovateľov IT služieb, inžinierske firmy a organizácie ponúkajúce komplexné riešenia, infraštruktúru alebo služby s dôrazom na štruktúrovanú, systémovú prácu.
Pre koho je určená doména .systems?
Doména .systems je vhodná pre IT konzultantov, dodávateľov softvéru, systémových integrátorov a poskytovateľov infraštruktúry, ktorí ponúkajú komplexné technické riešenia a podporu. Je vhodná pre úzko špecializované projekty aj pre zavedené technologické firmy.
Prečo si vybrať doménu .systems?
Doména .systems signalizuje štruktúrované, technické zameranie už od prvej návštevy, čím zlepšuje prehľadnosť a zapamätateľnosť značky. Podporuje konzistentné pomenovanie na webových stránkach, v e-mailoch a dokumentácii, čím pomáha udržiavať profesionálnu a škálovateľnú online prítomnosť.
Informácie o doméne .systems
TLD
.systems
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Ako získať najlepší názov domény
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Pozrite si ďalšie doménové koncovky
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Najobľúbenejšia doména na svete
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Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.
.xyz
Svieže. Moderné. Nekonečne flexibilné.
.pro
Ukáž svetu, v čom si najlepší
.cloud
Kde fungujú moderné podniky
Často kladené otázky o doméne .systems
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.