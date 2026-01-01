Vytvárajte systémy, ktoré sa dajú škálovať s doménou .systems

38,99/rok12,99/1. ročník
Ušetrite 67 %
Na prvý rok
.systems

O doméne .systems

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .systems

Čo je doména .systems?

.systems je generická TLD vhodná pre firmy, poskytovateľov IT služieb, inžinierske firmy a organizácie ponúkajúce komplexné riešenia, infraštruktúru alebo služby s dôrazom na štruktúrovanú, systémovú prácu.

Pre koho je určená doména .systems?

Doména .systems je vhodná pre IT konzultantov, dodávateľov softvéru, systémových integrátorov a poskytovateľov infraštruktúry, ktorí ponúkajú komplexné technické riešenia a podporu. Je vhodná pre úzko špecializované projekty aj pre zavedené technologické firmy.

Prečo si vybrať doménu .systems?

Doména .systems signalizuje štruktúrované, technické zameranie už od prvej návštevy, čím zlepšuje prehľadnosť a zapamätateľnosť značky. Podporuje konzistentné pomenovanie na webových stránkach, v e-mailoch a dokumentácii, čím pomáha udržiavať profesionálnu a škálovateľnú online prítomnosť.

Informácie o doméne .systems

TLD
.systems
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Bezplatná ochrana súkromia domény
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Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Často kladené otázky o doméne .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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