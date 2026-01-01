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.cloud
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O doméne .cloud

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .cloud

Čo je to doména .cloud?

.cloud je generická TLD určená pre cloudové služby, SaaS produkty a digitálne projekty. Je otvorená pre každého, vďaka čomu je obľúbená pre technologické firmy, vývojárov a online nástroje.

Pre koho je doména .cloud určená?

Doména .cloud je ideálna pre poskytovateľov SaaS, hostingové spoločnosti, IT konzultantov a vývojárov, ktorí prezentujú cloudové nástroje alebo platformy. Hodí sa pre vstupné stránky produktov, infraštruktúrne služby a portfóliá moderných technológií.

Prečo si vybrať doménu .cloud?

Doména .cloud jasne signalizuje online služby a modernú infraštruktúru, čím pomáha návštevníkom rýchlo pochopiť vaše zameranie. Podporuje jasné budovanie značky na vašej webovej stránke, v e-maile a marketingu, ako sa vaše podnikanie vyvíja.

Informácie o doméne .cloud

TLD
.cloud
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
Prémiová ochrana domény
Doplnok
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

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Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Často kladené otázky o doméne .cloud

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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