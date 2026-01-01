Tvorte bez obmedzení s doménou .studio
43,99€/rok12,99€/1. ročníkNa prvý rok
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O doméne .studio
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .studio
Čo je doména .studio?
Doména .studio je generická TLD, ktorú často používajú kreatívni profesionáli, agentúry a štúdiá. Je flexibilná a neutrálna voči lokalite, takže je vhodná pre portfóliá, produkčné spoločnosti a dizajnérske značky.
Pre koho je doména .studio určená?
Doména .studio je vhodná pre dizajnérske agentúry, umelecké štúdiá, fotografov a kreatívnych freelancerov, ktorí prezentujú portfóliá alebo služby. Je ideálna na zvýraznenie vizuálnej práce a posilnenie profesionálnej kreatívnej identity.
Prečo si vybrať doménu .studio?
Doména .studio jasne signalizuje kreatívny alebo produkčne zameraný priestor a pomáha návštevníkom na prvý pohľad pochopiť vaše služby. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej webovej stránke, v e-mailoch a marketingu s rozvojom vášho podnikania.
Informácie o doméne .studio
TLD
.studio
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
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Často kladené otázky o doméne .studio
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.