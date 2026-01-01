Pomôžte ľuďom vyriešiť ich problémy s doménou .solutions
33,99€/rok3,99€/1. ročníkNa prvý rok
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O doméne .solutions
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .solutions
Čo je doména .solutions?
.solutions je generická TLD vhodná pre firmy a profesionálov ponúkajúcich služby, odpovede alebo riešenie problémov. Je široko používaná pre konzultačné spoločnosti, poskytovateľov technológií a stránky zamerané na podporu.
Pre koho je určená doména .solutions?
Doména .solutions je vhodná pre konzultantov, agentúry, poskytovateľov softvéru a technologické startupy zamerané na riešenie problémov klientov. Signalizuje odborné znalosti v oblasti riešenia problémov pre servisné spoločnosti, SaaS nástroje a podporné platformy.
Prečo si vybrať doménu .solutions?
Doména .solutions jasne signalizuje, že poskytujete odpovede a služby riešenia problémov, čím pomáha návštevníkom rýchlo pochopiť vašu hodnotu. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej webovej stránke, v e-maile a marketingu s rozvojom vášho podnikania.
Informácie o doméne .solutions
TLD
.solutions
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Ako získať najlepší názov domény
1. Uveďte názov svojej značky
Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
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Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
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Pozrite si ďalšie doménové koncovky
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Najobľúbenejšia doména na svete
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.icu
Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.
.xyz
Svieže. Moderné. Nekonečne flexibilné.
.pro
Ukáž svetu, v čom si najlepší
.cloud
Kde fungujú moderné podniky
Často kladené otázky o doméne .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.