Pomôžte ľuďom vyriešiť ich problémy s doménou .solutions

33,99/rok3,99/1. ročník
Ušetrite 88 %
Na prvý rok
.solutions

O doméne .solutions

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .solutions

Čo je doména .solutions?

.solutions je generická TLD vhodná pre firmy a profesionálov ponúkajúcich služby, odpovede alebo riešenie problémov. Je široko používaná pre konzultačné spoločnosti, poskytovateľov technológií a stránky zamerané na podporu.

Pre koho je určená doména .solutions?

Doména .solutions je vhodná pre konzultantov, agentúry, poskytovateľov softvéru a technologické startupy zamerané na riešenie problémov klientov. Signalizuje odborné znalosti v oblasti riešenia problémov pre servisné spoločnosti, SaaS nástroje a podporné platformy.

Prečo si vybrať doménu .solutions?

Doména .solutions jasne signalizuje, že poskytujete odpovede a služby riešenia problémov, čím pomáha návštevníkom rýchlo pochopiť vašu hodnotu. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej webovej stránke, v e-maile a marketingu s rozvojom vášho podnikania.

Informácie o doméne .solutions

TLD
.solutions
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Často kladené otázky o doméne .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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