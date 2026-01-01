Najprv rozveďte príbeh pomocou domény .news
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O doméne .news
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .news
Čo je doména .news?
Doména .news je generická doména najvyššej úrovne vytvorená pre spravodajské, mediálne a žurnalistické webové stránky. Nemá žiadne špecifické obmedzenia oprávnenosti a je široko používaná pre aktuálny, informatívne zameraný obsah.
Pre koho je určená doména .news?
Doména .news je vhodná pre vydavateľov, médiá, blogerov a organizácie, ktoré zdieľajú aktuálne aktualizácie. Pomáha zvýrazňovať spravodajský obsah, budovať autoritu a informovať publikum o všeobecných alebo špecifických témach.
Prečo si vybrať doménu .news?
Doména .news vám na prvý pohľad jasne ukáže, na čo sa zameriavate, a pomôže návštevníkom rýchlo rozpoznať informácie a aktualizácie. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej webovej stránke, v e-maile a marketingu s rastúcou ponukou obsahu.
Informácie o doméne .news
TLD
.news
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
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Často kladené otázky o doméne .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.