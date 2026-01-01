Najprv rozveďte príbeh pomocou domény .news

35,99/rok10,99/1. ročník
Ušetrite 69 %
Na prvý rok
.news

O doméne .news

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .news

Čo je doména .news?

Doména .news je generická doména najvyššej úrovne vytvorená pre spravodajské, mediálne a žurnalistické webové stránky. Nemá žiadne špecifické obmedzenia oprávnenosti a je široko používaná pre aktuálny, informatívne zameraný obsah.

Pre koho je určená doména .news?

Doména .news je vhodná pre vydavateľov, médiá, blogerov a organizácie, ktoré zdieľajú aktuálne aktualizácie. Pomáha zvýrazňovať spravodajský obsah, budovať autoritu a informovať publikum o všeobecných alebo špecifických témach.

Prečo si vybrať doménu .news?

Doména .news vám na prvý pohľad jasne ukáže, na čo sa zameriavate, a pomôže návštevníkom rýchlo rozpoznať informácie a aktualizácie. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej webovej stránke, v e-maile a marketingu s rastúcou ponukou obsahu.

Informácie o doméne .news

TLD
.news
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
Odborná podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Bezplatná ochrana súkromia domény
Bezplatná Už čoskoro stránka alebo odkaz v profile, čoskoro k dispozícii
Výhodné ceny
Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
Skvelé domény sa rýchlo predávajú – vyhľadajte a zabezpečte si tú svoju ešte dnes.Spustiť vyhľadávanie

Pozrite si ďalšie doménové koncovky

.com

Najobľúbenejšia doména na svete

16,99 €2,99/1. ročníkCheck availability

.online

Vaša firma, otvorená 24 hodín denne, 7 dní v týždni

33,99 €0,99/1. ročníkCheck availability

.shop

Premeňte návštevníkov na kupujúcich

32,99 €0,99/1. ročníkCheck availability

.io

Doména, ktorú chce každý startup

69,99 €29,99/1. ročníkCheck availability

.icu

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.

14,99 €1,99/1. ročníkCheck availability

.xyz

Svieže. Moderné. Nekonečne flexibilné.

18,99 €1,99/1. ročníkCheck availability

.pro

Ukáž svetu, v čom si najlepší

17,99 €3,99/1. ročníkCheck availability

.cloud

Kde fungujú moderné podniky

24,99 €1,99/1. ročníkCheck availability

Často kladené otázky o doméne .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.