Založte si podnikanie s doménou .company

22,99/rok2,99/1. ročník
Ušetrite 87 %
Na prvý rok
.company

O doméne .company

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .company

Čo je doména .company?

.company je generická TLD určená pre firmy akejkoľvek veľkosti alebo odvetvia. Je široko používaná pre firemné stránky, portfóliá a profesionálne online identity bez obmedzenia lokality.

Pre koho je určená doména .company?

Doména .company je ideálna pre korporácie, agentúry a poskytovateľov B2B služieb, ktorí chcú jasnú a profesionálnu identitu. Je vhodná pre holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti a globálne tímy zdieľajúce jednotnú online prítomnosť.

Prečo si vybrať doménu .company?

Doména .company jasne vyjadruje, čo je vaša organizácia, a podporuje konzistentný a profesionálny imidž. Pomáha návštevníkom rýchlo vás rozpoznať a funguje dobre na rôznych webových stránkach, e-mailových adresách a v rámci dlhodobého brandingu.

Informácie o doméne .company

TLD
.company
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

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Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Často kladené otázky o doméne .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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