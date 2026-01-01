Založte si podnikanie s doménou .company
22,99€/rok2,99€/1. ročníkNa prvý rok
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O doméne .company
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .company
Čo je doména .company?
.company je generická TLD určená pre firmy akejkoľvek veľkosti alebo odvetvia. Je široko používaná pre firemné stránky, portfóliá a profesionálne online identity bez obmedzenia lokality.
Pre koho je určená doména .company?
Doména .company je ideálna pre korporácie, agentúry a poskytovateľov B2B služieb, ktorí chcú jasnú a profesionálnu identitu. Je vhodná pre holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti a globálne tímy zdieľajúce jednotnú online prítomnosť.
Prečo si vybrať doménu .company?
Doména .company jasne vyjadruje, čo je vaša organizácia, a podporuje konzistentný a profesionálny imidž. Pomáha návštevníkom rýchlo vás rozpoznať a funguje dobre na rôznych webových stránkach, e-mailových adresách a v rámci dlhodobého brandingu.
Informácie o doméne .company
TLD
.company
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
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.cloud
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Často kladené otázky o doméne .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.