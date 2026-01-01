Zaregistrujte si svoju doménu .biz
22,99€/rok7,99€/1. ročníkNa prvý rok
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O doméne .biz
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .biz
Čo je to doména .biz?
Doména .biz je generická doména najvyššej úrovne vytvorená pre obchodné účely. Je široko používaná spoločnosťami, podnikateľmi a e-commerce stránkami, ktoré hľadajú jasný názov zameraný na podnikanie.
Pre koho je určená doména .biz?
Doména .biz je vhodná pre majiteľov malých firiem, startupy, konzultantov a e-commerce projekty zamerané na komerčnú činnosť. Pomáha signalizovať, že profesionálne služby a firemné webové stránky sú zamerané na podnikanie.
Prečo si vybrať doménu .biz?
Doména .biz jasne signalizuje webovú stránku zameranú na podnikanie a pomáha návštevníkom rýchlo identifikovať, čo ponúkate. Podporuje profesionálny a konzistentný branding na vašej stránke, v e-mailoch a marketingu, ako sa vaša spoločnosť rozvíja.
Informácie o doméne .biz
TLD
.biz
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Bezplatná ochrana súkromia domény
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Tipy
Ako získať najlepší názov domény
1. Uveďte názov svojej značky
Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
2. Nech je to stručné
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
3. Menej je viac
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
4. Myslite na svoje publikum
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
5. Konajte rýchlo
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Pozrite si ďalšie doménové koncovky
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Najobľúbenejšia doména na svete
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.io
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.icu
Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.
.xyz
Svieže. Moderné. Nekonečne flexibilné.
.pro
Ukáž svetu, v čom si najlepší
.cloud
Kde fungujú moderné podniky
Často kladené otázky o doméne .biz
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 7,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.