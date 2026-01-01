Nechajte svoju kreativitu prehovoriť prostredníctvom domény .art

24,99/rok1,99/1. ročník
Ušetrite 92 %
Na prvý rok
.art

O doméne .art

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .art

Čo je doména .art?

.art je generická doména najvyššej úrovne určená pre umelcov, galérie, múzeá a kreatívne značky. Je otvorená pre kohokoľvek na celom svete a bežne sa používa pre portfóliá, výstavy a iné umelecké projekty.

Pre koho je určená doména .art?

Doména .art je vhodná pre umelcov, galérie, múzeá a kreatívne štúdiá, ktoré hľadajú prehľadný a zapamätateľný priestor na prezentáciu svojich diel online. Hodí sa pre portfóliá, výstavy, projekty digitálneho umenia a kultúrne organizácie.

Prečo si vybrať doménu .art?

Doména .art signalizuje jasné zameranie na kreativitu a vizuálnu tvorbu, čo pomáha návštevníkom okamžite pochopiť vašu webovú stránku. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej stránke, v e-mailoch a marketingu s rozvojom vášho portfólia alebo podnikania.

Informácie o doméne .art

TLD
.art
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

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Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Často kladené otázky o doméne .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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