Nechajte svoju kreativitu prehovoriť prostredníctvom domény .art
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O doméne .art
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .art
Čo je doména .art?
.art je generická doména najvyššej úrovne určená pre umelcov, galérie, múzeá a kreatívne značky. Je otvorená pre kohokoľvek na celom svete a bežne sa používa pre portfóliá, výstavy a iné umelecké projekty.
Pre koho je určená doména .art?
Doména .art je vhodná pre umelcov, galérie, múzeá a kreatívne štúdiá, ktoré hľadajú prehľadný a zapamätateľný priestor na prezentáciu svojich diel online. Hodí sa pre portfóliá, výstavy, projekty digitálneho umenia a kultúrne organizácie.
Prečo si vybrať doménu .art?
Doména .art signalizuje jasné zameranie na kreativitu a vizuálnu tvorbu, čo pomáha návštevníkom okamžite pochopiť vašu webovú stránku. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej stránke, v e-mailoch a marketingu s rozvojom vášho portfólia alebo podnikania.
Informácie o doméne .art
TLD
.art
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
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Ako získať najlepší názov domény
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Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
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Často kladené otázky o doméne .art
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.