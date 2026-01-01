Prilákajte klientov pomocou domény .agency
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O doméne .agency
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .agency
Čo je doména .agency?
Doména .agency je otvorená generická TLD zavedená pre agentúry, servisné firmy a profesionálne tímy. Je široko používaná marketingovými, kreatívnymi, náborovými a konzultačnými spoločnosťami.
Pre koho je doména .agency určená?
Doména .agency je ideálna pre marketingové agentúry, kreatívne štúdiá, náborové firmy a konzultačné tímy, ktoré chcú mať jasnú a profesionálnu identitu online. Je vhodná pre špecialistov v danej oblasti aj pre agentúry poskytujúce viacero služieb.
Prečo si vybrať doménu .agency?
Doména .agency jasne komunikuje vaše profesionálne služby a uľahčuje rozpoznanie vašej značky. Podporuje konzistentné pomenovanie na vašej webovej stránke, v e-mailoch a kampaniach, čím pomáha udržiavať prehľadnosť pri rozširovaní vášho podnikania.
Informácie o doméne .agency
TLD
.agency
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
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Často kladené otázky o doméne .agency
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.