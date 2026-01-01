Deploy Cognee v jednom kliknutí na inštaláciu.
Self-hosted AI pamäte motor, ktorý mení vaše dáta do dotazovanej znalosti graf pre agentov.
Vyberte si VPS plán pre Cognee
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Cognee
Cognee je open-source AI pamäťový motor, ktorý nahrádza krehké RAG potrubia reálnou sémantickou vrstvou. Požíva dokumenty, konverzácie, obrázky, záznamy zvuku a databázy, používa zvolený LLM na extrahovanie entít a vzťahov a ukladá ich ako prepojený graf vedomostí spolu s vektorovými vloženiami, takže agenti odpovedajú na otázky z prepojených faktov namiesto izolovaných textových kúskov.
Jedna výzva API sa zaoberá zberom a vyhľadávanie vráti výsledky vnímané grafom, ktoré môžu aplikácie a agentové rámce spotrebovať priamo. Spustenie Cognee na vlastnom VPS uchováva vlastné dokumenty, vkladanie a výsledný graf na infraštruktúre, ktorú ovláda, pričom PostgreSQL uchováva relačné metadáta a perzistentné objemy, ktoré uchovávajú vektorové a grafové úložiště.
Kľúčové vlastnosti Cognee
znalostný graf pamäte
Cognee extrahuje entity a vzťahy z vašich údajov a ukladá ich ako dotazovateľný graf namiesto plochých textových blokov.
Nahrať akýkoľvek zdroj
Nahrávajte dokumenty, konverzácie, obrázky, zvukové a databázové záznamy cez jeden API a nechajte Cognee ich normalizovať do pamäte.
Graph-vedomé vyhľadávanie
Pýtajte sa v prirodzenom jazyku a získajte odpovede založené na súvisiacich faktoch, čo mierne znižuje halucinácie v odpovediach agentov.
Prineste si vlastný LLM
Nastaviť Cognee na OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, alebo lokálny Ollama koncový bod zmenou nastavenia jedného modelu.
REST API pre agentov
Pamäť je otvorená cez overené REST API, takže aplikácie a rámce agentov ju môžu čítať a písať cez HTTPS.
Súkromné v predvolenom nastavení
Vaše súbory, vkladanie a graf zostanú v zväzkoch Docker na vašom VPS namiesto služby pamäte tretej strany.
Prečo spustiť Cognee na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.