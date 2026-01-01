Zľava až do výšky 69 % na Cognee

Deploy Cognee v jednom kliknutí na inštaláciu.

Self-hosted AI pamäte motor, ktorý mení vaše dáta do dotazovanej znalosti graf pre agentov.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Deploy Cognee v jednom kliknutí na inštaláciu.

Vyberte si VPS plán pre Cognee

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Cognee

Cognee je open-source AI pamäťový motor, ktorý nahrádza krehké RAG potrubia reálnou sémantickou vrstvou. Požíva dokumenty, konverzácie, obrázky, záznamy zvuku a databázy, používa zvolený LLM na extrahovanie entít a vzťahov a ukladá ich ako prepojený graf vedomostí spolu s vektorovými vloženiami, takže agenti odpovedajú na otázky z prepojených faktov namiesto izolovaných textových kúskov.

Jedna výzva API sa zaoberá zberom a vyhľadávanie vráti výsledky vnímané grafom, ktoré môžu aplikácie a agentové rámce spotrebovať priamo. Spustenie Cognee na vlastnom VPS uchováva vlastné dokumenty, vkladanie a výsledný graf na infraštruktúre, ktorú ovláda, pričom PostgreSQL uchováva relačné metadáta a perzistentné objemy, ktoré uchovávajú vektorové a grafové úložiště.

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Kľúčové vlastnosti Cognee

znalostný graf pamäte

Cognee extrahuje entity a vzťahy z vašich údajov a ukladá ich ako dotazovateľný graf namiesto plochých textových blokov.

Nahrať akýkoľvek zdroj

Nahrávajte dokumenty, konverzácie, obrázky, zvukové a databázové záznamy cez jeden API a nechajte Cognee ich normalizovať do pamäte.

Graph-vedomé vyhľadávanie

Pýtajte sa v prirodzenom jazyku a získajte odpovede založené na súvisiacich faktoch, čo mierne znižuje halucinácie v odpovediach agentov.

Prineste si vlastný LLM

Nastaviť Cognee na OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, alebo lokálny Ollama koncový bod zmenou nastavenia jedného modelu.

REST API pre agentov

Pamäť je otvorená cez overené REST API, takže aplikácie a rámce agentov ju môžu čítať a písať cez HTTPS.

Súkromné v predvolenom nastavení

Vaše súbory, vkladanie a graf zostanú v zväzkoch Docker na vašom VPS namiesto služby pamäte tretej strany.

Prečo spustiť Cognee na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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