Marketing app templates

Marknadsföringsappsmallar är färdiga webbappslayouter som utformats för att skapa verktyg som hjälper till att planera, skapa och hantera marknadsföringsaktiviteter – från schemaläggare för sociala medier och innehållskalendrar till UTM-skapare och blogginläggsgeneratorer.De ger en startstruktur som kan anpassas och drivas av AI Builder inbyggd AI – inga tredjepartskonton eller tekniska inställningar krävs – för att skapa dina egna marknadsföringsverktyg.