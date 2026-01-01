Marketing app templates

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Vanliga frågor om Hostinger-mallar

Marknadsföringsappsmallar är färdiga webbappslayouter som utformats för att skapa verktyg som hjälper till att planera, skapa och hantera marknadsföringsaktiviteter – från schemaläggare för sociala medier och innehållskalendrar till UTM-skapare och blogginläggsgeneratorer.De ger en startstruktur som kan anpassas och drivas av AI Builder inbyggd AI – inga tredjepartskonton eller tekniska inställningar krävs – för att skapa dina egna marknadsföringsverktyg.

Mallar för marknadsföringsappar kan användas för att bygga schemaläggare för sociala medier, innehållskalendrar, UTM builders, bloggtextgeneratorer, annonstextgeneratorer, e-postgeneratorer och mer. De passar bra för att hantera dina egna marknadsföringsaktiviteter samt för att bygga och erbjuda marknadsföringsverktyg till dina kunder.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och finjustera den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller startstrukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Marknadsföringsverktyg är särskilt värdefulla för företag och frilansare som behöver effektivisera sitt arbetsflöde – använd dem för dina egna marknadsföringsaktiviteter och sluta betala för dyra tredjepartsverktyg, eller ta det ett steg längre och erbjud din app som en betald tjänst till kunder och lägg till en ny intäktsström för ditt företag.

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