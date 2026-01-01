Generator app templates

Generatorappmallar är färdiga webbappslayouter som utformats för att skapa verktyg som producerar innehåll, idéer eller output baserat på användarinput – från namngeneratorer och bioskribenter till idéverktyg och innehållsskapare.De ger en startstruktur som kan anpassas och drivas av AI Builder inbyggd AI – inga tredjepartskonton eller teknisk installation krävs – för att skapa dina egna generatorverktyg.