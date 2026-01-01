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Mallar för appar för hälsa och skönhet

Oavsett om du vill följa din egen träning eller lansera ett betalt hälsoverktyg för ditt samhälle, börja med anpassningsbara mallar – och förverkliga dina idéer snabbare.
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BMI calculator (modern)

BMI calculator (modern)

Habit tracker

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Meal planner

Meal planner

Menu generator (clean)

Menu generator (clean)

Mood tracker

Mood tracker

Workout planner

Workout planner

Workouts generator

Workouts generator

Vanliga frågor om Hostinger-mallar

Mallar för appar för hälsa och skönhet är färdiga webbapplayouter utformade för att bygga verktyg som hjälper människor att spåra, förbättra och hantera sitt fysiska och mentala välbefinnande – från träningsmätare och måltidsplanerare till mental hälsodagböcker och BMI-kalkylatorer. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina behov, så att du kan skapa dina egna verktyg för hälsa och skönhet utan kodning eller tekniska inställningar.

Mallar för hälso- och skönhetsappar kan användas för att bygga aktivitetsmätare, kaloriräknare, måltidsplanerare, träningsgeneratorer, mentalhälsojournaler, sömnmätare, meditationsguider och mer. De är lämpliga för personligt bruk såväl som för att bygga och erbjuda hälsoverktyg till dina kunder eller målgrupp.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och förfina den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller den initiala strukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Ja. Hälso- och skönhetsverktyg är mycket efterfrågade bland människor som vill förbättra sin livsstil. Använd dem för din egen hälsospårning och sluta betala för dyra wellnessappar – eller ta det ett steg längre och erbjud din app som en betaltjänst till dina kunder och lägg till en ny intäktsström för ditt företag.

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