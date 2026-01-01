Mallar för appar för hälsa och skönhet är färdiga webbapplayouter utformade för att bygga verktyg som hjälper människor att spåra, förbättra och hantera sitt fysiska och mentala välbefinnande – från träningsmätare och måltidsplanerare till mental hälsodagböcker och BMI-kalkylatorer. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina behov, så att du kan skapa dina egna verktyg för hälsa och skönhet utan kodning eller tekniska inställningar.