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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

Vanliga frågor om Hostinger-mallar

CRM-appmallar är färdiga webbapplayouter utformade för att bygga verktyg som hjälper till att hantera kundrelationer, spåra leads och organisera säljaktiviteter – från kontakthanterare och deal trackers till kundportaler och säljöversikter. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina företagsbehov, så att du kan skapa din egen CRM-lösning utan kodning eller teknisk konfiguration.

CRM-mallar kan användas för att bygga kontakthanterare, lead trackers, säljpipelines, kundportaler, dashboards för affärer, verktyg för uppföljningspåminnelser och mer. De är lämpliga för att hantera dina egna kundrelationer samt för att bygga och erbjuda CRM-lösningar till dina kunder.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och finjustera den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller den initiala strukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Ja. CRM-verktyg är mycket efterfrågade bland småföretag och frilansare som behöver ett enkelt sätt att hantera sina kunder. Bygg ditt eget CRM och sluta betala för dyra plattformar – eller ta det ett steg längre och erbjud ditt anpassade CRM som en betald tjänst till kunder och lägg till en ny intäktsström för ditt företag.

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