CRM app templates

CRM-appmallar är färdiga webbapplayouter utformade för att bygga verktyg som hjälper till att hantera kundrelationer, spåra leads och organisera säljaktiviteter – från kontakthanterare och deal trackers till kundportaler och säljöversikter. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina företagsbehov, så att du kan skapa din egen CRM-lösning utan kodning eller teknisk konfiguration.