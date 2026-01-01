Communication app templates

Mallar för kommunikationsappar är färdiga webbapplayouter som är utformade för att bygga verktyg som hjälper människor att få kontakt, samarbeta och interagera – från kundsupportchattar och communityforum till feedbackverktyg och helpdesksystem. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina behov, så att du kan skapa dina egna kommunikationsverktyg utan kodning eller tekniska inställningar.