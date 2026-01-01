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Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
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Vanliga frågor om Hostinger-mallar

Mallar för kommunikationsappar är färdiga webbapplayouter som är utformade för att bygga verktyg som hjälper människor att få kontakt, samarbeta och interagera – från kundsupportchattar och communityforum till feedbackverktyg och helpdesksystem. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina behov, så att du kan skapa dina egna kommunikationsverktyg utan kodning eller tekniska inställningar.

Mallar för kommunikationsappar kan användas för att bygga kundsupportchattar, communityforum, feedbackinsamlare, helpdesksystem, anslagstavlor med mera. De är lämpliga för att förbättra kommunikationen inom ditt eget företag samt för att bygga och erbjuda kommunikationsverktyg till dina kunder.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och finjustera den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller den initiala strukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Ja. Kommunikationsverktyg är viktiga för företag av alla storlekar. Använd dem för ditt eget företag och sluta betala för dyra plattformar – eller ta det ett steg längre och erbjud din anpassade kommunikationsapp som en betaltjänst till kunder och lägg till en ny intäktsström för ditt företag.

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