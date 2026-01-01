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Mallar för fitness- och sportappar

Oavsett om du vill följa din egen träning eller lansera en coachningsapp för dina klienter, börja med anpassningsbara mallar – och skapa exakt vad du behöver, snabbare.
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Vanliga frågor om Hostinger-mallar

Mallar för fitness- och sportappar är färdiga webbapplayouter utformade för att bygga verktyg som hjälper människor att träna, följa framsteg och uppnå sina träningsmål – från träningsplanerare och aktivitetsmätare till coachverktyg och kostguider. De ger en startstruktur som kan anpassas helt för att möta dina behov, så att du kan skapa dina egna fitness- och sportverktyg utan kodning eller tekniska inställningar.

Mallar för fitness- och sportappar kan användas för att bygga träningsplanerare, aktivitetsmätare, träningsloggverktyg, coachingappar, kostguider, personliga rekordmätare, lagledare för sporter och mer. De är lämpliga för personlig träning såväl som för att bygga och erbjuda fitnessverktyg till dina kunder eller publik.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och förfina den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller den initiala strukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Ja. Träningsverktyg är mycket efterfrågade bland människor som vill förbättra sina prestationer och nå sina mål. Använd dem för din egen träning och sluta betala för dyra träningsappar – eller ta det ett steg längre och erbjud din coachingapp som en betald tjänst till dina kunder och tjäna pengar på din träningsexpertis.

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