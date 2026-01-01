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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

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Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Vanliga frågor om Hostinger-mallar

Appmallar för räknare och omvandlare är färdiga webbappslayouter som utformats för att bygga verktyg som utför beräkningar, konverteringar och uppskattningar baserat på användarinmatning – från hypoteksräknare och BMI-verktyg till enhets- och temperaturomvandlare.De ger en startstruktur som kan anpassas och drivas av AI Builder inbyggd AI – inga tredjepartskonton eller tekniska inställningar krävs – för att skapa dina egna räknar- och omvandlarverktyg.

Mallar för kalkylatorer och omvandlare kan användas för att bygga bolånekalkylatorer, BMI-mätare, kaloriräknare, vinstmarginalkalkylatorer, prisoffertverktyg, enhetsomvandlare, temperaturomvandlare och mer. De är lämpliga för personligt bruk såväl som för att bädda in användbara verktyg på din webbplats eller bygga dem för dina kunder.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och finjustera den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller den startstrukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Ja. Kalkylator- och omvandlarverktyg är bland de mest effektiva sätten att öka engagemanget på en befintlig webbplats – de ger besökarna en anledning att stanna längre och återvända. Med Hostinger AI Builder kan du bygga och bädda in ditt eget kalkylatorverktyg utan att betala för tredjepartslösningar.

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