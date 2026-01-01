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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Finansiell
AI och kreativa verktyg
Generatorer
Kalkylatorer och omvandlare
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Vanliga frågor om Hostinger-mallar

AI och kreativa appmallar är färdiga webbappslayouter som är utformade för att hjälpa till med kreativa uppgifter – från att skriva och skapa bilder till design och innehåll.De ger en startstruktur som kan anpassas och drivas av AI Builder inbyggd AI – inga tredjepartskonton eller tekniska inställningar krävs – för att skapa dina egna AI-assistenter, kreativa verktyg och generatorer.

AI- och kreativa appmallar kan användas för att bygga AI-skrivassistenter, bildgeneratorer, designverktyg, innehållsskapare med mera. De är lämpliga för personliga projekt såväl som för att bygga och erbjuda kreativa verktyg till kunder eller din målgrupp.

Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons kan du anpassa mallar genom att helt enkelt beskriva de ändringar du vill ha. AI:n genererar och uppdaterar din webbapp baserat på dina promptar.

Du kan skapa en fungerande webbapp på några minuter och finjustera den på timmar beroende på hur mycket anpassning du vill ha. Mallen tillhandahåller startstrukturen, medan AI hjälper till att generera funktioner och justera gränssnittet.

Ja. Många kreatörer använder AI Builder-mallar för att bygga AI-drivna verktyg som de erbjuder kunder eller publicerar för sin målgrupp. När din app är live kan du ta betalt för åtkomst, erbjuda den som en tjänst eller bädda in den i ett befintligt företag.

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