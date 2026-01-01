Distribuera Cognee med ett klick installation.
Självvärd AI-minnesmotor som förvandlar dina data till en tvivelaktig kunskapsgraf för agenter.
Välj en VPS-prenumeration för Cognee
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Cognee
Cognee är en AI-minnesmotor med öppen källkod som ersätter spröda RAG-pipelines med ett verkligt semantiskt lager. Den registrerar dokument, konversationer, bilder, ljud- och databasposter, använder din valda LLM för att extrahera entiteter och relationer och lagrar dem som en ansluten kunskapsgraf tillsammans med vektorinbäddningar, så att agenter svarar på frågor från länkade fakta istället för isolerade textbitar.
Ett enda API-anrop hanterar förtäring, och sökning returnerar grafmedvetna resultat som dina applikationer och agentramverk kan konsumera direkt.Köra Cognee på din egen VPS behåller proprietära dokument, inbäddningar och den resulterande grafen på infrastrukturen du kontrollerar, med PostgreSQL som innehåller relationsmetadata och beständiga volymer som innehåller vektor- och graflagren.
Viktiga funktioner i Cognee
Kunskapsgrafminne
Cognee extraherar entiteter och relationer från dina data och lagrar dem som en frågabar graf i stället för platttextbitar.
Ange någon källa
Ladda dokument, konversationer, bilder, ljud och databasposter genom ett API och låt Cognee normalisera dem till minnet.
Grafmedveten sökning
Fråga på naturligt språk och få svar grundade i sammanhängande fakta, vilket mätbart minskar hallucinationer i agentsvar.
Ta med din egen LLM
Peka Cognee på OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq eller en lokal Ollama-slutpunkt genom att ändra en enda modellinställning.
REST API för agenter
Minnet exponeras över ett autentiserat REST API, så att dina program och agentramverk kan läsa och skriva det över HTTPS.
Privat som standard
Dina filer, inbäddningar och diagram stannar i Docker-volymer på din VPS i stället för en minnestjänst från tredje part.
Varför köra Cognee på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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