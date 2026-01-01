Cognee är en AI-minnesmotor med öppen källkod som ersätter spröda RAG-pipelines med ett verkligt semantiskt lager. Den registrerar dokument, konversationer, bilder, ljud- och databasposter, använder din valda LLM för att extrahera entiteter och relationer och lagrar dem som en ansluten kunskapsgraf tillsammans med vektorinbäddningar, så att agenter svarar på frågor från länkade fakta istället för isolerade textbitar.

Ett enda API-anrop hanterar förtäring, och sökning returnerar grafmedvetna resultat som dina applikationer och agentramverk kan konsumera direkt.Köra Cognee på din egen VPS behåller proprietära dokument, inbäddningar och den resulterande grafen på infrastrukturen du kontrollerar, med PostgreSQL som innehåller relationsmetadata och beständiga volymer som innehåller vektor- och graflagren.