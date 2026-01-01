Implementează Openship printr-o instalare cu un singur click.
O platformă de implementare open-source, auto-găzduibilă, cu CI/CD integrat pentru a livra orice stack pe propriile servere.
Alege un plan VPS pentru Openship
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Openship
Openship este o platformă de deployment open-source, auto-găzduibilă, care transformă orice server în propria ta platformă ca serviciu. Îndreaptă-l către un depozit Git și detectează stiva, construiește un container, furnizează baze de date, domenii și TLS, și livrează rezultatul — fără fișiere pipeline sau YAML de întreținut. Funcționalitățile Push-to-deploy, medii de previzualizare, fluxuri de staging și producție, și reveniri cu un singur click sunt încorporate.
Auto-găzduirea Openship îți menține pipeline-ul de build, datele aplicației și infrastructura în întregime pe mașinile pe care le controlezi, fără prețuri per utilizator sau blocare la un anumit furnizor. Gestionează totul dintr-un panou de bord web, aplicație desktop, CLI sau REST API, și mută containere Docker standard între furnizori oricând dorești.
Funcționalități cheie ale Openship
CI/CD integrat
Implementare prin push cu medii de previzualizare, fluxuri de staging și de producție și reveniri cu un singur clic — fără fișiere pipeline de scris.
Orice stack, orice server
Implementează Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker sau monorepos pe orice VPS, server dedicat sau homelab.
Backend administrat deplin
Furnizează Postgres, MySQL, MongoDB și Redis alături de worker-i, WebSockets și stocare de obiecte dintr-un singur panou de control.
Domenii și SSL
Certificate HTTPS automate, suport pentru wildcard-uri și domenii nelimitate, cu reînnoire automată gestionată pentru fiecare implementare.
Trei moduri de lucru
Gestionează implementările dintr-o aplicație desktop completă, un panou de bord web pentru echipă sau un CLI scriptabil, susținut de un API REST.
Portabilitatea containerelor
Totul rulează ca și containere Docker standard, astfel încât poți muta sarcinile de lucru între furnizori sau hardware auto-găzduit liber.
De ce să rulezi Openship pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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