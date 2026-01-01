Instalare ExcaliDash cu un singur click.
Panou de bord auto-găzduit pentru organizarea, gestionarea și colaborarea la desenele tale Excalidraw, cu istoricul versiunilor și partajare securizată a link-urilor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ExcaliDash
ExcaliDash este un strat de management auto-găzduit pentru Excalidraw care transformă o colecție de desene împrăștiate într-un spațiu de lucru organizat, căutabil. În loc să gestionezi fișiere .excalidraw individuale, obții un panou de bord central unde schițele sunt organizate în colecții, fiecare modificare este capturată în istoricul versiunilor, iar diagramele pot fi partajate prin linkuri cu acces limitat. Acesta include editorul Excalidraw complet cu un backend ușor, astfel încât desenarea, salvarea și organizarea se întâmplă toate într-o singură instanță privată.
Rularea ExcaliDash pe propriul tău VPS menține fiecare diagramă, schiță de arhitectură și tablă de brainstorming în întregime în cadrul infrastructurii tale. Nu există taxe per utilizator și nici acces terț la datele tale, în timp ce conturile multi-utilizator opționale și autentificarea unică OIDC permit echipelor să colaboreze în siguranță sub propriul tău control.
Funcționalități cheie ale ExcaliDash
Tablou de bord centralizat de desenare
Organizează toate schițele tale Excalidraw în colecții cu miniaturi și funcție de căutare, astfel încât diagramele să fie ușor de găsit în loc să fie împrăștiate în fișiere disparate.
Istoricul versiunilor
Fiecare editare este salvată automat ca instantaneu, permițându-ți să revizuiești stările anterioare și să restaurezi versiuni mai vechi ale oricărui desen atunci când apar greșeli.
Partajare de linkuri limitată
Partajează desene individuale prin linkuri cu acces controlat, oferind colaboratorilor sau părților interesate acces de vizualizare sau editare, fără a expune întregul tău spațiu de lucru.
Colaborare în timp real
Mai multe persoane pot lucra pe aceeași pânză împreună prin WebSockets, făcând sesiunile de brainstorming și design în timp real fluide pentru echipele distribuite.
Autentificare flexibilă
Rulează în modul cu un singur utilizator sau activează conturi multi-utilizator cu autentificare unică OIDC, potrivindu-se atât pentru uz personal, cât și pentru echipe mai mari.
De ce să rulezi ExcaliDash pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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