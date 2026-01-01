ExcaliDash este un strat de management auto-găzduit pentru Excalidraw care transformă o colecție de desene împrăștiate într-un spațiu de lucru organizat, căutabil. În loc să gestionezi fișiere .excalidraw individuale, obții un panou de bord central unde schițele sunt organizate în colecții, fiecare modificare este capturată în istoricul versiunilor, iar diagramele pot fi partajate prin linkuri cu acces limitat. Acesta include editorul Excalidraw complet cu un backend ușor, astfel încât desenarea, salvarea și organizarea se întâmplă toate într-o singură instanță privată.

Rularea ExcaliDash pe propriul tău VPS menține fiecare diagramă, schiță de arhitectură și tablă de brainstorming în întregime în cadrul infrastructurii tale. Nu există taxe per utilizator și nici acces terț la datele tale, în timp ce conturile multi-utilizator opționale și autentificarea unică OIDC permit echipelor să colaboreze în siguranță sub propriul tău control.