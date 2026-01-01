Instalează Decidim folosind instalarea cu un singur click.
Platformă de democrație participativă cu sursă deschisă pentru consultări cetățenești, bugetare participativă și luare a deciziilor în colaborare.
Alege un plan VPS pentru Decidim
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Decidim
Decidim este cadrul de democrație participativă construit inițial pentru orașul Barcelona și acum utilizat de guverne naționale, consilii regionale, universități și organizații civice din peste treizeci de țări pentru a desfășura referendumuri, bugete participative, adunări cetățenești și procese de co-creare a politicilor online.
Găzduirea proprie a Decidim pe propriul tău VPS menține datele cetățenilor, înregistrările voturilor și istoricul deliberărilor sub suveranitatea ta deplină — niciodată pe un SaaS terț — oferindu-ți în același timp întreaga bază de cod Ruby on Rails sub licența AGPL-3.0 pentru a extinde, audita și federa cu alte instanțe Decidim.
Funcționalități cheie ale Decidim
Bugetare participativă
Organizează consultări bugetare în mai multe etape, unde cetățenii propun, susțin și votează modul în care sunt alocate fondurile publice, cu reguli de votare integrate și publicarea rezultatelor.
Adunări cetățenești
Organizarea proceselor deliberative cu propuneri, dezbateri, întâlniri și urmărirea responsabilității, astfel încât fiecare contribuție cetățenească să fie trasabilă de la idee la rezultat.
Conceput multi-tenant
Găzduiește mai multe spații independente de participare — orașe, departamente sau organizații — pe o singură instanță Decidim, cu conținut și administratori izolați.
Decizii auditabile
Fiecare propunere, vot și amendament se înregistrează într-o cronologie transparentă pe care cetățenii, jurnaliștii și organismele de supraveghere o pot inspecta în orice moment.
Integrarea standardelor deschise
Autentificarea unică SAML și OAuth, API-urile REST și GraphQL, și suportul ActivityPub permit Decidim să se integreze în sistemele existente de identitate civică și în fediverse-ul mai larg.
Localizat în peste 60 de limbi
Sunt livrate soluții traduse pentru a fi utilizate de guverne și organizații civice din întreaga lume, cu instrumente integrate pentru traducerea conținutului în cadrul fiecărui spațiu de participare.
De ce să rulezi Decidim pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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