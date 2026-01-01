Reducere de până la 69% pentru Decidim

Instalează Decidim folosind instalarea cu un singur click.

Platformă de democrație participativă cu sursă deschisă pentru consultări cetățenești, bugetare participativă și luare a deciziilor în colaborare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează Decidim folosind instalarea cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Decidim

Decidim este cadrul de democrație participativă construit inițial pentru orașul Barcelona și acum utilizat de guverne naționale, consilii regionale, universități și organizații civice din peste treizeci de țări pentru a desfășura referendumuri, bugete participative, adunări cetățenești și procese de co-creare a politicilor online.

Găzduirea proprie a Decidim pe propriul tău VPS menține datele cetățenilor, înregistrările voturilor și istoricul deliberărilor sub suveranitatea ta deplină — niciodată pe un SaaS terț — oferindu-ți în același timp întreaga bază de cod Ruby on Rails sub licența AGPL-3.0 pentru a extinde, audita și federa cu alte instanțe Decidim.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Decidim

Bugetare participativă

Organizează consultări bugetare în mai multe etape, unde cetățenii propun, susțin și votează modul în care sunt alocate fondurile publice, cu reguli de votare integrate și publicarea rezultatelor.

Adunări cetățenești

Organizarea proceselor deliberative cu propuneri, dezbateri, întâlniri și urmărirea responsabilității, astfel încât fiecare contribuție cetățenească să fie trasabilă de la idee la rezultat.

Conceput multi-tenant

Găzduiește mai multe spații independente de participare — orașe, departamente sau organizații — pe o singură instanță Decidim, cu conținut și administratori izolați.

Decizii auditabile

Fiecare propunere, vot și amendament se înregistrează într-o cronologie transparentă pe care cetățenii, jurnaliștii și organismele de supraveghere o pot inspecta în orice moment.

Integrarea standardelor deschise

Autentificarea unică SAML și OAuth, API-urile REST și GraphQL, și suportul ActivityPub permit Decidim să se integreze în sistemele existente de identitate civică și în fediverse-ul mai larg.

Localizat în peste 60 de limbi

Sunt livrate soluții traduse pentru a fi utilizate de guverne și organizații civice din întreaga lume, cu instrumente integrate pentru traducerea conținutului în cadrul fiecărui spațiu de participare.

De ce să rulezi Decidim pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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