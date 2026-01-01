Instalează Bitwarden cu un singur click.
Server oficial Bitwarden de manager de parole cu auto-găzduire, asociat cu un serviciu dedicat de bază de date MariaDB.
Alege un plan VPS pentru Bitwarden
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bitwarden
Bitwarden este serverul oficial de gestionare a parolelor construit și menținut de Bitwarden Inc. Acest șablon implementează Bitwarden lite, distribuția furnizorului într-un singur container, împreună cu o bază de date MariaDB dedicată. Spre deosebire de reimplementările comunitare ale API-ului Bitwarden, rulează același cod de server pe care Bitwarden îl livrează propriilor clienți, astfel încât comportamentul seifului, criptografia și cadența actualizărilor provin direct de la furnizor.
Găzduirea proprie pe propriul tău VPS păstrează fiecare element de seif, atașament și fișier în infrastructura pe care o controlezi, în timp ce dispozitivele tale continuă să utilizeze extensiile oficiale de browser Bitwarden, aplicațiile desktop, aplicațiile mobile și CLI-ul. Traefik expune containerul cu certificate automate Let's Encrypt, satisfăcând cerința HTTPS pe care clienții Bitwarden o impun. Bitwarden recomandă versiunea lite pentru uz personal și laboratoare de acasă.
Funcționalități cheie ale Bitwarden
Serverul oficial Bitwarden
Rulează codul serverului pe care Bitwarden Inc. îl construiește și îl menține, astfel încât corecțiile de securitate și versiunile noi vin direct de la furnizor.
Compatibilitate oficială cu clienții
Extensii de browser, aplicații desktop, aplicații mobile și Bitwarden CLI se conectează la propriul tău server fără nicio modificare.
Seif criptat end-to-end
Datele sunt criptate pe dispozitivele tale sub un model de cunoaștere zero, astfel încât serverul nu vede niciodată parola ta principală.
Organizații și partajare
Partajează datele de autentificare cu membrii familiei sau cu colegii prin intermediul organizațiilor și colecțiilor cu control al accesului per utilizator.
Servicii opționale pentru întreprinderi
SSO, provizionarea SCIM și înregistrarea evenimentelor sunt incluse în imagine și pot fi activate atunci când o licență le solicită.
De ce să rulezi Bitwarden pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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