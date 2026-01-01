Crie um link na bio com um domínio personalizado

Tenha uma imagem profissional onde quer que partilhe o seu link – nada de URLs genéricos, apenas a sua marca
Escolha um domínio e obtenha a sua página de link na bio de marca a partir de 1,49 €/mês
Crie um link na bio com um domínio personalizado

Um link. Um domínio personalizado. Pronto a usar.

O seu link, a sua marca

O seu link na bio utiliza o seu próprio domínio, para que a sua marca permaneça visível e fácil de reconhecer onde quer que o partilhe.

Tudo pronto para si

Ligamos o seu domínio e o link na bio automaticamente, para que possa começar a partilhar sem se preocupar com a configuração.

Criado para crescer consigo

Comece com um link simples na bio, depois transforme o seu domínio num site, loja ou email à medida que cresce.

Configure o seu link na bio em minutos

1. Escolha o seu domínio

1. Escolha o seu domínio

Escolha um domínio para o seu link na biografia. Este é o link que partilhará nos seus perfis sociais.

2. Agrupe o link na bio com o seu domínio

Adicione a ferramenta de link na bio durante o checkout. Muitos domínios têm desconto quando agrupados, e configuramos tudo automaticamente.

3. Adicione os seus links e partilhe

Adicione os seus perfis de redes sociais, produtos ou páginas num só lugar. Atualize os seus links quando quiser e partilhe-os na sua bio em todos os seus canais.

Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?

Registador de domínios de confiança

A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
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Privacidade

Quando regista um domínio, os seus dados de contacto podem aparecer nos registos públicos RDAP/WHOIS. Para extensões suportadas, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter as suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Privacidade

Apoio 24/7

Os nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por email, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Não terá problemas em comunicar, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Apoio 24/7

Configuração rápida, gestão fácil

Registe o seu domínio em poucos cliques e faça a gestão de tudo num único local – renovações, definições de DNS e ligações ao seu site ou email.

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Escolha entre as extensões de domínio mais populares

.pt

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .pt

17,99  €17,99  € /1º ano

.com

Crie confiança com este domínio mais conhecido.

16,99  €2,99  € /1º ano

.shop

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .shop

32,99  €0,99  € /1º ano

.io

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .io

63,99  €29,99  € /1º ano

.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99  €1,99  € /1º ano

.xyz

Um domínio único e na moda para o seu negócio de sucesso.

17,99  €1,99  € /1º ano

.pro

Demonstre a sua proficiência com um domínio .pro.

26,99  €2,99  € /1º ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .cloud

24,99  €1,99  € /1º ano

Obtenha um link na bio com o seu próprio domínio personalizado

FAQ sobre link na bio com domínio personalizado

O que é um link na bio com um domínio personalizado?

É uma única página que reúne todos os seus links importantes num só lugar e é acedida através do seu próprio domínio. Utiliza-a como o único URL nas suas biografias sociais e atualiza-a sempre que tiver algo novo para partilhar, sem alterar o próprio link.

Por que utilizar um domínio personalizado para o seu link na bio?

Utilizar o seu próprio domínio significa que o seu público clica sempre num link que lhe pertence. O seu URL permanece consistente ao longo do tempo, mesmo que mude de ferramentas ou plataformas, para que não precise de atualizar o seu link da biografia em todo o lado.

Quanto tempo demora a configurar?

A configuração demora apenas alguns minutos. Escolhe o seu domínio, ativa a ferramenta de link na bio e começa a adicionar links de imediato. Não é necessária configuração manual nem passos técnicos.

Isto é melhor do que uma ferramenta gratuita de link na bio?

A principal diferença é a propriedade e a flexibilidade. Ferramentas gratuitas alojam a sua página no seu domínio e limitam o quão longe pode personalizar ou expandir. Com o seu próprio domínio, pode manter o mesmo URL a longo prazo e desenvolvê-lo à medida que as suas necessidades aumentam.

É possível personalizar o aspeto da minha página de link na bio?

Sim. Pode ajustar a estrutura e a aparência da sua página, destacar links específicos e organizar o seu conteúdo para que os visitantes vejam o que mais importa primeiro.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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