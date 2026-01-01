Crie um link na bio com um domínio personalizado
Um link. Um domínio personalizado. Pronto a usar.
O seu link, a sua marca
O seu link na bio utiliza o seu próprio domínio, para que a sua marca permaneça visível e fácil de reconhecer onde quer que o partilhe.
Tudo pronto para si
Ligamos o seu domínio e o link na bio automaticamente, para que possa começar a partilhar sem se preocupar com a configuração.
Criado para crescer consigo
Comece com um link simples na bio, depois transforme o seu domínio num site, loja ou email à medida que cresce.
Configure o seu link na bio em minutos
1. Escolha o seu domínio
2. Agrupe o link na bio com o seu domínio
3. Adicione os seus links e partilhe
Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?
Registador de domínios de confiança
A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.Saiba mais sobre domínios
Privacidade
Apoio 24/7
Configuração rápida, gestão fácil
Registe o seu domínio em poucos cliques e faça a gestão de tudo num único local – renovações, definições de DNS e ligações ao seu site ou email.
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Escolha entre as extensões de domínio mais populares
FAQ sobre link na bio com domínio personalizado
O que é um link na bio com um domínio personalizado?
Por que utilizar um domínio personalizado para o seu link na bio?
Utilizar o seu próprio domínio significa que o seu público clica sempre num link que lhe pertence. O seu URL permanece consistente ao longo do tempo, mesmo que mude de ferramentas ou plataformas, para que não precise de atualizar o seu link da biografia em todo o lado.
Quanto tempo demora a configurar?
A configuração demora apenas alguns minutos. Escolhe o seu domínio, ativa a ferramenta de link na bio e começa a adicionar links de imediato. Não é necessária configuração manual nem passos técnicos.
Isto é melhor do que uma ferramenta gratuita de link na bio?
A principal diferença é a propriedade e a flexibilidade. Ferramentas gratuitas alojam a sua página no seu domínio e limitam o quão longe pode personalizar ou expandir. Com o seu próprio domínio, pode manter o mesmo URL a longo prazo e desenvolvê-lo à medida que as suas necessidades aumentam.
É possível personalizar o aspeto da minha página de link na bio?
Sim. Pode ajustar a estrutura e a aparência da sua página, destacar links específicos e organizar o seu conteúdo para que os visitantes vejam o que mais importa primeiro.