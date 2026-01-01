Crie um email com um domínio personalizado

Email profissional a partir de 0,59 €/mês
Obtenha domínio + email por 12 meses e adicione credibilidade à sua marca
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Crie o seu email de domínio personalizado

A sua marca, em cada mensagem

Quando o seu email usa o seu domínio, o seu negócio parece mais profissional desde a primeira mensagem.

Email que conquista confiança

Um email com domínio personalizado ajuda as suas mensagens a parecerem reais e fiáveis, para que as pessoas tenham maior probabilidade de as abrir e responder.

Comece por menos

Escolha um plano de email mais longo para desbloquear o preço mensal mais baixo – com 48 meses, pode poupar até 87%

Configure email profissional em minutos

1. Escolha o seu domínio

1. Escolha o seu domínio

Compre um novo domínio com a Hostinger ou use um que já possua. Se o seu domínio estiver com outro provedor, iremos guiar no processo de conexão para que o seu email funcione e o seu site permaneça ativo.

2. Adicione o seu email

Crie o seu endereço de email profissional no seu painel de controlo da Hostinger em apenas alguns cliques. A Hostinger trata da configuração automaticamente, por isso, não há nada de técnico que precise de fazer.

3. Comece a enviar

Aceda à caixa de entrada através do webmail da Hostinger ou ligue-a ao Gmail, Outlook ou Apple Mail. A proteção contra spam já está ativada, para que possa começar a enviar e receber emails imediatamente.

Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?

Registador de domínios de confiança

A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
Registador de domínios de confiança

Privacidade

Quando regista um domínio, os seus dados de contacto podem aparecer nos registos públicos RDAP/WHOIS. Para extensões suportadas, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter as suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Privacidade

Apoio 24/7

Os nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por email, a responder em menos de 3 minutos, em média. Não terá problemas em comunicar, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Apoio 24/7

Configuração rápida, gestão fácil

Registe o seu domínio em poucos cliques e faça a gestão de tudo num só local – renovações, configurações de DNS e ligações ao seu site ou email.

Configuração rápida, gestão fácil

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Escolha entre as extensões de domínio mais populares

.pt

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .pt

17,99  €17,99  € /1º ano

.com

Crie confiança com este domínio mais conhecido.

16,99  €2,99  € /1º ano

.shop

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .shop

32,99  €0,99  € /1º ano

.io

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .io

63,99  €29,99  € /1º ano

.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99  €1,99  € /1º ano

.xyz

Um domínio único e na moda para o seu negócio de sucesso.

17,99  €1,99  € /1º ano

.pro

Demonstre a sua proficiência com um domínio .pro.

26,99  €2,99  € /1º ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .cloud

24,99  €1,99  € /1º ano

Obtenha o seu email com um domínio personalizado

FAQ sobre email com domínio personalizado

O que é um email com um domínio personalizado?

É um endereço de email personalizado que utiliza o seu nome de domínio (por exemplo, nome@asuasuaempresa.com). Parece mais profissional e ajuda a conquistar a confiança dos clientes.

Posso comprar um domínio e email juntos?

Sim. Pode registar um domínio e configurar o seu Email Profissional numa única compra simples. Ligamos tudo automaticamente.

E se eu já tiver um domínio?

Não há problema. Pode ligar o domínio existente à Hostinger em apenas alguns cliques.

É difícil configurar?

De modo algum. A configuração é fácil para principiantes e leva apenas alguns minutos. Nós cuidamos das partes técnicas para si.

Posso associar o meu email ao Gmail ou ao Outlook?

Sim. Pode utilizar o seu email com o Gmail, Outlook, Apple Mail e outras aplicações, ou aceder ao mesmo através do webmail.

Pode criar vários endereços de email?

Sim. Pode criar quantos endereços de email precisar para o seu domínio – perfeito para equipas ou empresas em crescimento.

E se precisar de ajuda?

A nossa equipa de apoio está disponível 24/7 para o ajudar com a configuração ou com qualquer outra coisa de que precise.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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