Crie um email com um domínio personalizado
Crie o seu email de domínio personalizado
A sua marca, em cada mensagem
Quando o seu email usa o seu domínio, o seu negócio parece mais profissional desde a primeira mensagem.
Email que conquista confiança
Um email com domínio personalizado ajuda as suas mensagens a parecerem reais e fiáveis, para que as pessoas tenham maior probabilidade de as abrir e responder.
Comece por menos
Escolha um plano de email mais longo para desbloquear o preço mensal mais baixo – com 48 meses, pode poupar até 87%
Configure email profissional em minutos
1. Escolha o seu domínio
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3. Comece a enviar
Porquê comprar nomes de domínio na Hostinger?
Registador de domínios de confiança
A Hostinger é acreditada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.Saiba mais sobre domínios
Privacidade
Apoio 24/7
Configuração rápida, gestão fácil
Registe o seu domínio em poucos cliques e faça a gestão de tudo num só local – renovações, configurações de DNS e ligações ao seu site ou email.
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Escolha entre as extensões de domínio mais populares
FAQ sobre email com domínio personalizado
O que é um email com um domínio personalizado?
É um endereço de email personalizado que utiliza o seu nome de domínio (por exemplo, nome@asuasuaempresa.com). Parece mais profissional e ajuda a conquistar a confiança dos clientes.
Posso comprar um domínio e email juntos?
Sim. Pode registar um domínio e configurar o seu Email Profissional numa única compra simples. Ligamos tudo automaticamente.
E se eu já tiver um domínio?
Não há problema. Pode ligar o domínio existente à Hostinger em apenas alguns cliques.
É difícil configurar?
De modo algum. A configuração é fácil para principiantes e leva apenas alguns minutos. Nós cuidamos das partes técnicas para si.
Posso associar o meu email ao Gmail ou ao Outlook?
Sim. Pode utilizar o seu email com o Gmail, Outlook, Apple Mail e outras aplicações, ou aceder ao mesmo através do webmail.
Pode criar vários endereços de email?
Sim. Pode criar quantos endereços de email precisar para o seu domínio – perfeito para equipas ou empresas em crescimento.
E se precisar de ajuda?
A nossa equipa de apoio está disponível 24/7 para o ajudar com a configuração ou com qualquer outra coisa de que precise.