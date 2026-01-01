Implemente Lago com instalação de um clique.
Plataforma de medição e faturação por utilização de código aberto para empresas de SaaS, fintech e infraestrutura.
Escolha um plano VPS para Lago
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Lago
Lago é uma plataforma de medição e faturação de código aberto, construída para empresas de SaaS, fintech e infraestruturas que necessitam de preços flexíveis baseados no uso. Fornece ingestão de eventos em tempo real, gestão de subscrições, geração de faturas e uma API focada no programador para suportar modelos de preços complexos — desde planos por utilizador a escalões graduados, por pacote e percentuais.
O autoalojamento do Lago no seu próprio VPS mantém cada evento do cliente, fatura e regra de preços sob o seu controlo direto, elimina as taxas por transação cobradas por ferramentas de faturação alojadas e permite personalizar integrações e retenção de dados de acordo com os seus requisitos específicos de conformidade e de produto.
Principais características de Lago
Faturação baseada na utilização
Cobre por chamada de API, lugar, GB, ou qualquer métrica sem construir uma infraestrutura de faturação personalizada do zero.
Medição em tempo real
Capture os eventos dos clientes à medida que acontecem e apresente dados de utilização precisos para faturas e painéis de controlo.
Modelos de preços flexíveis
Combine escalões fixos, escalonados, por pacote e por percentagem num único plano para modelar qualquer estratégia de preços.
Geração de faturas
Gerar e exportar faturas PDF automaticamente com base em períodos de subscrição e utilização medida.
API focada no programador
Integre a faturação no seu produto através de uma API REST limpa e webhooks em vez de UIs alojadas.
Por que executar Lago na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.