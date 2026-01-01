Lago é uma plataforma de medição e faturação de código aberto, construída para empresas de SaaS, fintech e infraestruturas que necessitam de preços flexíveis baseados no uso. Fornece ingestão de eventos em tempo real, gestão de subscrições, geração de faturas e uma API focada no programador para suportar modelos de preços complexos — desde planos por utilizador a escalões graduados, por pacote e percentuais.

O autoalojamento do Lago no seu próprio VPS mantém cada evento do cliente, fatura e regra de preços sob o seu controlo direto, elimina as taxas por transação cobradas por ferramentas de faturação alojadas e permite personalizar integrações e retenção de dados de acordo com os seus requisitos específicos de conformidade e de produto.