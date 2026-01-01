Implemente InvenTree com instalação de um clique.
Sistema de gestão de peças e inventário de código aberto para rastrear stock, listas de materiais e informações de fornecedores.
Escolha um plano VPS para InvenTree
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com InvenTree
O InvenTree é uma plataforma de gestão de inventário e peças baseada na web, construída para equipas de engenharia e fabrico. Substitui o controlo baseado em folhas de cálculo e ferramentas desconectadas por um sistema unificado que gere níveis de stock, catálogos de peças, listas de materiais, informação de fornecedores, ordens de compra e ordens de venda num só local. Construído com uma API REST limpa e uma arquitetura de plugins extensível, integra-se nos fluxos de trabalho de engenharia existentes em vez de forçar as equipas a adaptarem-se a ele.
Alojar o InvenTree no seu VPS mantém a sua base de dados de peças, preços de fornecedores e BOMs de produção em infraestrutura que controla — particularmente importante para projetos de hardware e fabricantes que tratam os dados de sourcing de componentes como proprietários.
Principais características de InvenTree
Lista de materiais
Defina BOMs multinível para montagens complexas, com alocação automática de stock e cálculos de escassez para planear a produção com precisão.
Controlo de stock
Acompanhe as quantidades de inventário em vários locais de armazenamento, com histórico de movimentos completo e alertas de stock baixo para cada peça.
Gestão de Fornecedores
Anexe as ligações do fornecedor e do fabricante a cada peça, incluindo os escalões de preço, os prazos de entrega e as quantidades mínimas de encomenda para comparação direta de aquisição.
Ordens de compra
Emitir e acompanhar ordens de compra desde a criação até à entrega, com atualizações automáticas de stock quando as remessas de entrada são recebidas.
REST API e plugins
Uma API REST completa e um sistema de plugins ligam o InvenTree a scanners de código de barras, impressoras de etiquetas, sistemas ERP e fluxos de trabalho de automação personalizados.
Pedidos de vendas
Gerir as encomendas dos clientes e alocar stock para o processamento de pedidos, mantendo as vendas e o inventário sincronizados sem uma ferramenta de gestão de encomendas separada.
Por que executar InvenTree na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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