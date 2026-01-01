O InvenTree é uma plataforma de gestão de inventário e peças baseada na web, construída para equipas de engenharia e fabrico. Substitui o controlo baseado em folhas de cálculo e ferramentas desconectadas por um sistema unificado que gere níveis de stock, catálogos de peças, listas de materiais, informação de fornecedores, ordens de compra e ordens de venda num só local. Construído com uma API REST limpa e uma arquitetura de plugins extensível, integra-se nos fluxos de trabalho de engenharia existentes em vez de forçar as equipas a adaptarem-se a ele.

Alojar o InvenTree no seu VPS mantém a sua base de dados de peças, preços de fornecedores e BOMs de produção em infraestrutura que controla — particularmente importante para projetos de hardware e fabricantes que tratam os dados de sourcing de componentes como proprietários.