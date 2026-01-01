Hosting windsurfingu

Twórz z Windsurf, hostuj na Hostinger

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting windsurfingu

Przejrzysta wycena każdego projektu windsurfingowego

Wdrażaj aplikacje stworzone w Windsurf na niezawodnym hostingu, któremu możesz zaufać. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go wypróbować bez ryzyka.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Szybciej wysyłaj to, co zbudujesz w Windsurf

Przenieś aplikacje tworzone w Windsurf od lokalnego prototypu do wdrożenia na żywo, nie zmieniając swojego przepływu pracy. Prześlij swój kod na hosting Node.js w Hostinger, a Twój projekt będzie działał z ustawieniami środowiska uruchomieniowego, kompilacji i środowiska, które są niezbędne, aby zachowywać się tak samo w środowisku produkcyjnym. Po uruchomieniu, Twoja aplikacja będzie działać w zarządzanej infrastrukturze z niezawodną dostępnością i możliwością obsługi rosnącego ruchu. Poświęcasz mniej czasu na konserwację serwera, a więcej na udoskonalanie stworzonego produktu.
hosting windsurfingu

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu windsurfingu

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych dla windsurferów.
Hosting w Windsurf oznacza wdrażanie aplikacji Node.js stworzonych w Windsurf na serwerze produkcyjnym, gdzie użytkownicy mają do nich dostęp. Ma to znaczenie, ponieważ Windsurf jest narzędziem programistycznym, a hosting środowiskiem produkcyjnym, w którym działa aplikacja.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, środowiskiem uruchomieniowym Node.js, aktualizacjami i procesami. Z hostingiem Node.js od Hostinger, te zadania serwerowe są wykonywane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji stworzonej w Windsurf zamiast na administrowaniu serwerem.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, autoryzuj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż wybraną gałąź. Możesz zachować prywatne repozytorium, nadal korzystając z funkcji push-to-deploy.
Każdy plan ma limity zasobów, więc jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, wydajność może spaść i może być konieczna aktualizacja. Nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku normalnego użytkowania, ale powinieneś dostosować rozmiar planu do przewidywanego ruchu i potrzeb środowiska uruchomieniowego.
Prześlij swój projekt do GitHuba, połącz repozytorium w Hostingerze i wdróż wybraną gałąź. Jeśli przenosisz się z innego hosta, zaktualizuj wszystkie zmienne środowiskowe i ustawienia bazy danych przed przełączeniem ruchu.

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