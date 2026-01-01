Szybciej wysyłaj to, co zbudujesz w Windsurf

Przenieś aplikacje tworzone w Windsurf od lokalnego prototypu do wdrożenia na żywo, nie zmieniając swojego przepływu pracy. Prześlij swój kod na hosting Node.js w Hostinger, a Twój projekt będzie działał z ustawieniami środowiska uruchomieniowego, kompilacji i środowiska, które są niezbędne, aby zachowywać się tak samo w środowisku produkcyjnym. Po uruchomieniu, Twoja aplikacja będzie działać w zarządzanej infrastrukturze z niezawodną dostępnością i możliwością obsługi rosnącego ruchu. Poświęcasz mniej czasu na konserwację serwera, a więcej na udoskonalanie stworzonego produktu.