Hosting Webflow

Szybkie wdrażanie aplikacji stworzonych za pomocą Webflow

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting przepływu internetowego

Przejrzysty hosting Webflow, jedna prosta cena

Hostuj witryny tworzone z Webflow na niezawodnej infrastrukturze, z pewnością wdrożenia i rozwoju bez wahania. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Od projektów Webflow do witryn na żywo

Przenieś projekty tworzone w Webflow z prototypu do produkcji bez dodatkowej konfiguracji. Hosting Node.js od Hostingera zapewnia Twojej aplikacji proste środowisko do uruchamiania, dzięki czemu niestandardowa logika back-endu, API i dynamiczne funkcje wdrażają się płynnie wraz z front-endem. Po uruchomieniu, Twój stos działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę, która zapewnia niezawodność wraz ze wzrostem ruchu. Oznacza to mniej czasu na obsługę serwera i więcej czasu na udoskonalanie wrażeń użytkowników.
hosting przepływu internetowego

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Webflow

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Webflow.
Oznacza to wdrożenie witryny zbudowanej w Webflow na serwerze produkcyjnym, z którego użytkownicy będą mogli uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem domeny. Ma to znaczenie, ponieważ Twoja aplikacja potrzebuje zarządzanego środowiska uruchomieniowego Node.js, a nie tylko hostingu w czasie projektowania, aby obsługiwać kod po stronie serwera i ruch na żywo.
VPS zapewnia Ci dostęp do czystego serwera Linux, dzięki czemu możesz samodzielnie zainstalować i utrzymywać Node.js, odwrotne serwery proxy, menedżery procesów i aktualizacje. Dzięki hostingowi Node.js Hostinger te elementy środowiska uruchomieniowego i infrastruktury są obsługiwane za Ciebie, dzięki czemu możesz wdrożyć witrynę zamiast administrować serwerem.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, autoryzuj prywatne repozytorium i wybierz gałąź, którą chcesz wdrożyć. Następnie wypchnięcia do tej gałęzi mogą uruchamiać nowe wdrożenia.
Jeśli ruch lub wykorzystanie zasobów przekroczy Twój plan, aplikacja może działać wolniej lub być tymczasowo ograniczona do czasu aktualizacji. Hostinger nie pobiera niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu ruchu w ramach tego produktu; zamiast tego, gdy potrzebujesz większej pojemności, przechodzisz na większy plan.
Wdróż kod swojej aplikacji z Gita lub prześlij go ze środowiska lokalnego, a następnie skieruj swoją domenę na nową instancję Hostingera. Jeśli projekt działa już lokalnie, upewnij się, że wersja Node.js i zmienne środowiskowe są zgodne przed przełączeniem ruchu.

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