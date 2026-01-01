Hosting Vuejs

Wdrażaj aplikacje Vue.js w ciągu kilku minut, a nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting vuejs

Proste ceny hostingu Vue.js, bez ukrytych opłat

Hostuj swoją aplikację Vue.js pewnie, korzystając z niezawodnej infrastruktury stworzonej do produkcji. Jeśli nie będzie pasować, nasza 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy zapewni Ci ochronę.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany z myślą o skalowalności Vue.js

Wdróż swoją aplikację Vue.js na hostingu Node.js bez dodatkowej konfiguracji. Wgraj kod, a Twój projekt uruchomi się w środowisku stworzonym do renderowania po stronie serwera, wywołań API i procesu kompilacji, jakiego oczekuje Twój stos. Po uruchomieniu hosting nie będzie Ci przeszkadzał, zapewniając niezawodną dostępność i możliwość obsługi ruchu w miarę rozwoju aplikacji. Zyskujesz prostszą ścieżkę od rozwoju do produkcji, z mniejszą ilością pracy na serwerze.
hosting vuejs

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Vuejs

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Vuejs.
Hosting Vue.js to środowisko produkcyjne do wdrażania i uruchamiania aplikacji Vue, aby użytkownicy mogli uzyskać do nich dostęp w internecie. Ma to znaczenie, ponieważ potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Node.js, zarządzania procesami aplikacji i stabilnej infrastruktury, gdy Twoja aplikacja Vue.js opuści etap lokalnego rozwoju.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać serwerem, wersją Node.js, aktualizacjami zabezpieczeń i nadzorować procesy. Dzięki naszemu hostingowi Vuejs, zadania związane ze środowiskiem uruchomieniowym i infrastrukturą są wykonywane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji, a nie na administrowaniu serwerem.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Aktualizacje z nowych pushów można wdrażać w taki sam sposób, jak w repozytoriach publicznych.
Ruch jest wliczony w limity Twojego planu. Jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczne przejście na wyższy plan; nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku skoków ruchu.
Prześlij aplikację do repozytorium Git, połącz ją z Hostingerem i wdróż gałąź główną. Jeśli Twoja aplikacja działa już gdzie indziej, możesz najpierw przenieść kod i ustawienia środowiska, a następnie zaktualizować DNS, gdy będziesz gotowy.

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