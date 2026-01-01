Hosting powitalny

Wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą Vite w kilka minut

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting zaproszeń

Prosty cennik hostingu Vite

Wdrażaj aplikacje stworzone w Vite na niezawodnym hostingu, któremu możesz zaufać. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go przetestować bez obaw.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany dla aplikacji opartych na systemie Vite

Hostuj swoją aplikację stworzoną w Vite na hostingu Node.js z konfiguracją, która jest bliską Twojemu obecnemu procesowi pracy. Przekaż projekt, uruchom kompilację i udostępnij wygenerowaną aplikację bez dodatkowej konfiguracji. Twoja witryna działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę zaprojektowaną z myślą o stałej wydajności i niezawodnym czasie pracy, dzięki czemu obsługuje ruch w miarę rozwoju projektu. To zapewnia prostszą ścieżkę od lokalnego rozwoju do produkcji, z mniejszą ilością pracy na serwerze do zarządzania.
hosting zaproszeń

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Vite

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Vite.
Hosting Vite oznacza wdrożenie aplikacji stworzonej w Vite w rzeczywistym środowisku Node.js, aby użytkownicy mieli do niej dostęp online. Ma to znaczenie, ponieważ Vite to narzędzie do kompilacji, a nie środowisko wykonawcze, dlatego nadal potrzebujesz hostingu dla skompilowanej aplikacji i jej zaplecza.
W przypadku standardowego hostingu VPS samodzielnie zarządzasz systemem operacyjnym serwera, wersją Node.js, menedżerem procesów, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Z naszym hostingiem Node.js platforma obsługuje warstwę serwerową, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji, a nie na konserwacji.
Tak. Możesz połączyć swoje konto GitHub, przyznać dostęp do prywatnego repozytorium i wdrożyć z wybranej gałęzi. Aktualizacje można następnie wdrażać z GitHub bez ręcznego przesyłania.
Obowiązują limity zasobów, więc jeśli Twoja aplikacja przekroczy limit w planie, konieczna będzie aktualizacja. Nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku skoków ruchu, ale stałe, wysokie obciążenie może wymagać więcej zasobów.
Podłącz repozytorium Git do swojej aplikacji Vite lub prześlij skompilowany projekt, a następnie ustaw wymaganą wersję Node.js i zmienne środowiskowe. Jeśli przenosisz się z innego hosta, skieruj swoją domenę na Hostinger i ponownie wdróż aplikację tutaj.

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