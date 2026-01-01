hosting sveltekit

Zaprojektowany z myślą o skalowalności SvelteKit

Wdróż swoją aplikację SvelteKit na hostingu Node.js bez dodatkowych prac wdrożeniowych. Prześlij kod, a Hostinger zajmie się budową i serwerową stroną Twojego projektu, aby trasy, punkty końcowe serwera i renderowane strony działały zgodnie z oczekiwaniami. Twoja aplikacja pozostaje w zarządzanej infrastrukturze zbudowanej dla Node.js, zapewniającej niezawodność i rezerwę mocy obliczeniowej, umożliwiającą jej rozwój bez konieczności ciągłej konserwacji serwera. To zapewnia prostszą ścieżkę od lokalnego rozwoju do produkcji i więcej czasu na skupienie się na funkcjach widocznych dla użytkowników.