Zbudowany do sposobu, w jaki Svelte wysyła

Wdróż swoją aplikację Svelte z konfiguracją, która nie będzie Ci przeszkadzać. Wprowadź swój kod, a hosting Node.js od Hostingera zapewni Ci środowisko uruchomieniowe potrzebne Twojemu projektowi, dzięki czemu strony ładują się szybko, a kompilacja przebiega bez konieczności ręcznej konfiguracji. Twoja aplikacja działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę, zaprojektowaną z myślą o obsłudze ruchu bez konieczności ciągłego dostrajania. Oznacza to mniej zadań wdrożeniowych do śledzenia i więcej czasu na dostarczanie funkcji, z których użytkownicy mogą faktycznie korzystać.