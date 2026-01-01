Hosting Svelte

Wdrażaj aplikacje Svelte w ciągu kilku minut, a nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
smukły hosting

Prosty hosting Svelte, przejrzyste miesięczne ceny

Hostuj swoją aplikację Svelte na niezawodnej infrastrukturze stworzonej do produkcji. Wdrażaj z pewnością siebie, korzystając z naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany do sposobu, w jaki Svelte wysyła

Wdróż swoją aplikację Svelte z konfiguracją, która nie będzie Ci przeszkadzać. Wprowadź swój kod, a hosting Node.js od Hostingera zapewni Ci środowisko uruchomieniowe potrzebne Twojemu projektowi, dzięki czemu strony ładują się szybko, a kompilacja przebiega bez konieczności ręcznej konfiguracji. Twoja aplikacja działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę, zaprojektowaną z myślą o obsłudze ruchu bez konieczności ciągłego dostrajania. Oznacza to mniej zadań wdrożeniowych do śledzenia i więcej czasu na dostarczanie funkcji, z których użytkownicy mogą faktycznie korzystać.
smukły hosting

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Svelte

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Svelte.
Hosting Svelte to konfiguracja hostingu Node.js do wdrażania aplikacji stworzonych w Svelte na serwerze produkcyjnym. Ma to znaczenie, ponieważ Twoja aplikacja potrzebuje środowiska uruchomieniowego, procesu kompilacji i przepływu pracy, aby niezawodnie obsługiwać strony i aktualizacje w środowisku produkcyjnym.
W przypadku standardowego hostingu VPS samodzielnie zarządzasz systemem operacyjnym, Node.js, menedżerem procesów, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Z hostingiem Node.js od Hostingera, te zadania serwerowe są wykonywane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji Svelte i procesie wdrażania.
Tak. Możesz połączyć swoje konto GitHub, przyznać dostęp do prywatnego repozytorium i wdrożyć z wybranej gałęzi. Następnie wypchnięcia do tej gałęzi mogą wyzwalać aktualizacje, tak jak każde inne wdrożenie oparte na Gicie.
W planie obowiązują limity zasobów i ruchu, a jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczna aktualizacja. Nie doliczamy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu przy normalnym użytkowaniu, ale w przypadku utrzymującego się dużego ruchu należy dostosować plan do większego limitu.
Prześlij aplikację do repozytorium Git, połącz ją z Hostingerem i ustaw polecenia kompilacji i uruchomienia z poziomu panelu. Jeśli Twoja aplikacja działa już lokalnie, migracja zazwyczaj polega jedynie na dostosowaniu zmiennych środowiskowych i ustawień wdrożenia.

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