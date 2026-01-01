Z łatwością wysyłaj projekty stworzone w oparciu o Storybook

Wdróż swój projekt Storybook z konfiguracją, która uprości przepływ pracy. Prześlij swój kod, a hosting Node.js od Hostingera zapewni Ci jasną ścieżkę od lokalnych kompilacji do działającej witryny z dokumentami lub środowiska testowego komponentów, bez dodatkowej konfiguracji serwera. Twój projekt działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę zbudowaną z myślą o niezawodności, dzięki czemu aktualizacje są przewidywalne, a skoki obciążenia są łatwiejsze do opanowania. Oznacza to mniej czasu na konserwację wdrożenia i więcej czasu na udoskonalanie komponentów interfejsu użytkownika, od których zależy Twój zespół.