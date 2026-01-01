Hosting książek

Wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą Storybook w kilka minut

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting książek z opowiadaniami

Jedna prosta cena, bez ukrytych opłat

Hostuj swoje aplikacje Storybook z pełnym zaufaniem, korzystając z niezawodnej infrastruktury stworzonej do produkcji. Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Z łatwością wysyłaj projekty stworzone w oparciu o Storybook

Wdróż swój projekt Storybook z konfiguracją, która uprości przepływ pracy. Prześlij swój kod, a hosting Node.js od Hostingera zapewni Ci jasną ścieżkę od lokalnych kompilacji do działającej witryny z dokumentami lub środowiska testowego komponentów, bez dodatkowej konfiguracji serwera. Twój projekt działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę zbudowaną z myślą o niezawodności, dzięki czemu aktualizacje są przewidywalne, a skoki obciążenia są łatwiejsze do opanowania. Oznacza to mniej czasu na konserwację wdrożenia i więcej czasu na udoskonalanie komponentów interfejsu użytkownika, od których zależy Twój zespół.
hosting książek z opowiadaniami

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu książek z opowiadaniami

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Storybook.
Hosting Storybook oznacza wdrożenie aplikacji lub witryny Node.js stworzonej w Storybook w środowisku produkcyjnym, z którego użytkownicy mogą korzystać. Ma to znaczenie, ponieważ lokalne wersje zapoznawcze nie wystarczą do produkcji, testowania ani udostępniania stabilnej wersji zespołowi.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać serwerem, wersją Node, nadzorować procesy i aktualizować je. Dzięki naszemu hostingowi Node.js te elementy są obsługiwane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji opartej na Storybook zamiast na konserwacji serwera.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Możesz stale wysyłać aktualizacje do GitHub i ponownie wdrażać z tego samego repozytorium.
Istnieją limity planów i jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczna aktualizacja. Nie ukrywamy opłat za przekroczenie limitu za nieoczekiwane rozliczenia za każde żądanie, ale przed uruchomieniem na dużą skalę warto sprawdzić zasoby planu.
Połącz istniejące repozytorium Git lub prześlij projekt, ustaw polecenie startowe Node.js i zmienne środowiskowe, a następnie wdróż. Jeśli przenosisz się z lokalnego repozytorium, upewnij się, że aplikacja działa w trybie produkcyjnym i że wszystkie kroki kompilacji zostały uwzględnione.

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