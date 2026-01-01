Hosting oprogramowania

Wdrażaj aplikacje zbudowane za pomocą Softr na Hostinger

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting oprogramowania

Proste miesięczne ceny, bez ukrytych opłat

Wdrażaj aplikacje stworzone w Softr na niezawodnym hostingu stworzonym do produkcji. Wypróbuj go z pełnym przekonaniem, korzystając z naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Od Softr do aplikacji na żywo, szybciej

Przenieś aplikacje i strony tworzone w Softr od prototypu do produkcji bez konieczności przerabiania całego stosu. Hosting Node.js od Hostingera zapewnia prostą ścieżkę wdrożenia projektu, dzięki czemu Twoja niestandardowa logika i API zostaną uruchomione przy minimalnej konfiguracji. Po uruchomieniu aplikacji, zarządzana infrastruktura zapewnia stabilność środowiska wykonawczego wraz ze wzrostem ruchu. Zyskujesz niezawodną dostępność, możliwość skalowania i mniej czasu poświęcanego na konserwację serwera.
hosting oprogramowania

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu oprogramowania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Softr.
Hosting Softr oznacza wdrożenie aplikacji lub witryny Node.js stworzonej w Softr na serwerze produkcyjnym, z którego użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp. Ma to znaczenie, ponieważ hosting produkcyjny zapewnia ciągłość działania, konfigurację środowiska uruchomieniowego i dostęp do aplikacji poza komputerem lokalnym.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, wersją Node, menedżerem procesów, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Z hostingiem Node.js od Hostinger, te zadania serwerowe są wykonywane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na projekcie Softr zamiast na administrowaniu serwerem.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Aktualizacje można pobierać z repozytorium bez upubliczniania kodu.
Tak, każdy plan ma limity zasobów i jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczna aktualizacja. Nie doliczamy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu za normalne użytkowanie, ale stały, większy ruch lub zużycie zasobów może wymagać większego planu.
Połącz istniejącą bazę kodu z Gitem lub prześlij ją, a następnie wskaż Hostingerowi punkt wejścia aplikacji i zmienne środowiskowe. Jeśli przenosisz się z innego hosta, możesz przenieść ten sam projekt Node.js z minimalnymi zmianami w kodzie.

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