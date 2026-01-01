Szybciej wysyłaj projekty Replit do produkcji

Przenieś aplikacje i prototypy tworzone w Replit z obszaru roboczego do produkcyjnego bez konieczności zmiany stosu. Prześlij kod Node.js do Hostinger i uruchom go z konfiguracją, która ułatwia wdrożenie. Dzięki temu Twój projekt będzie gotowy do użycia bez dodatkowej konfiguracji ani pracy na serwerze. Po wdrożeniu Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze, która zapewnia stabilność pod obciążeniem. Zyskujesz niezawodną dostępność, możliwość skalowania i mniej czasu poświęcanego na konserwację serwerów, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne w kodzie.