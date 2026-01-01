Hosting replit

Wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą Replit w ciągu kilku minut

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting replit

Proste miesięczne ceny, bez ukrytych opłat

Wdrażaj aplikacje stworzone z Replit na niezawodnym hostingu stworzonym do produkcji. Wypróbuj go bez obaw dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Szybciej wysyłaj projekty Replit do produkcji

Przenieś aplikacje i prototypy tworzone w Replit z obszaru roboczego do produkcyjnego bez konieczności zmiany stosu. Prześlij kod Node.js do Hostinger i uruchom go z konfiguracją, która ułatwia wdrożenie. Dzięki temu Twój projekt będzie gotowy do użycia bez dodatkowej konfiguracji ani pracy na serwerze. Po wdrożeniu Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze, która zapewnia stabilność pod obciążeniem. Zyskujesz niezawodną dostępność, możliwość skalowania i mniej czasu poświęcanego na konserwację serwerów, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne w kodzie.
hosting replit

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Replit

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Replit.
Oznacza to wdrożenie aplikacji lub strony Node.js stworzonej w Replit na serwerze produkcyjnym, do którego dostęp mają prawdziwi użytkownicy. Ma to znaczenie, ponieważ Replit świetnie nadaje się do tworzenia, a hosting produkcyjny zapewnia kontrolę nad czasem sprawności, domenami i zachowaniem wdrożenia.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, środowiskiem uruchomieniowym Node.js, poprawkami zabezpieczeń i obsługą procesów. Z hostingiem Node.js od Hostinger, środowisko uruchomieniowe i infrastruktura są zarządzane za Ciebie, dzięki czemu możesz wdrożyć aplikację bez konieczności angażowania administratora serwera.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z gałęzi, którą chcesz uruchomić. Aktualizacje można wdrażać z GitHub bez upubliczniania repozytorium.
Jeśli Twoja aplikacja przekroczy limity Twojego planu, może być ograniczona przez limity zasobów do czasu aktualizacji. Nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku skoków ruchu; głównym ograniczeniem jest pojemność zawarta w Twoim planie.
Prześlij swoją aplikację do GitHub, połącz repozytorium w Hostingerze i wdróż ją. Jeśli przenosisz się z komputera lokalnego lub innego hosta, upewnij się, że wersja Node, zmienne środowiskowe i polecenie startowe są zgodne z aplikacją przed przełączeniem ruchu.

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