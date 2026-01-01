Hosting routera React

Wdrażaj aplikacje React Router w ciągu kilku minut, a nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting routera React

Prosty cennik hostingu React Router

Hostuj swoją aplikację React Router na niezawodnej infrastrukturze stworzonej do produkcji. Wdrażaj bez obaw, a jeśli okaże się, że nie spełnia Twoich oczekiwań, nasza 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy Cię obejmie.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Aplikacje React Router, które pozostają szybkie

Wdróż swoją aplikację React Router z konfiguracją dopasowaną do Twojego stylu pracy. Przenieś swój kod na hosting Node.js i uruchom trasy, loadery i logikę serwera bez dodatkowej konfiguracji, dzięki czemu lokalne prace programistyczne przeniosą się do produkcji z mniejszymi problemami. Twoja aplikacja pozostaje w zarządzanej infrastrukturze, stworzonej do obsługi ruchu i niezawodnego działania online. Dzięki temu masz mniej zadań wdrożeniowych do zarządzania i więcej czasu na skupienie się na interfejsie użytkownika, przepływie danych i zmianach produktu.
hosting routera React

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu routera React

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingu routerów React.
Hosting React Router oznacza wdrożenie aplikacji React korzystającej z React Router, aby mogła działać w środowisku produkcyjnym i obsługiwać rzeczywistych użytkowników. Ma to znaczenie, ponieważ routing po stronie klienta wymaga hosta obsługującego Node.js, który może poprawnie obsługiwać aplikację podczas bezpośredniego ładowania i odświeżania adresów URL.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać systemem operacyjnym, wersją węzła, konfiguracją procesów, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Z hostingiem Node.js od Hostinger, praca na serwerze jest wykonywana za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji, zamiast zajmować się konserwacją maszyny.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium, a następnie wdróż z wybranej gałęzi. Aktualizacje można pobierać z GitHub bez upubliczniania repozytorium.
Tak, plany hostingowe mają zdefiniowane limity zasobów i jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczna aktualizacja. Nie ma żadnych niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu w przypadku skoków ruchu, ale stałe, wysokie obciążenie może wymagać wyższego planu.
Prześlij aplikację do GitHuba lub zaimportuj istniejące repozytorium, a następnie połącz je z Hostingerem i wdróż. Jeśli przenosisz się z innego hosta, ustaw ustawienia kompilacji i uruchomienia na bieżącą aplikację Node.js i zweryfikuj zmienne środowiskowe przed uruchomieniem.

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