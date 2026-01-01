Zbudowany z myślą o skalowalności Preact

Wdróż swoją aplikację Preact na hostingu Node.js bez dodatkowej konfiguracji. Wgraj kod, a środowisko uruchomieniowe zajmie się aplikacją, dzięki czemu strony i komponenty będą ładowane tak, jak je zbudowałeś, a ścieżka od lokalnego rozwoju do produkcji będzie prosta. Twój projekt działa w oparciu o zarządzaną infrastrukturę, która zapewnia stabilność wraz ze wzrostem ruchu. Dzięki temu masz mniej problemów z wdrożeniem, lepszą codzienną niezawodność i więcej czasu na skupienie się na wdrażaniu funkcji zamiast na konserwacji serwera.