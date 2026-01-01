Hosting przesyłek

Szybciej wdrażaj aplikacje stworzone za pomocą Parcel w Hostinger

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting paczek

Proste ceny, bez ukrytych opłat

Hostuj swoje aplikacje stworzone w Parcel z pełnym zaufaniem na niezawodnym hostingu Node.js. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz go wypróbować bez ryzyka.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Ship Parcel buduje się szybciej

Przenieś kod, który pakujesz w Parcel, z lokalnych kompilacji do wdrożenia na żywo, bez zmiany przepływu pracy. Hosting Node.js od Hostingera zapewnia Twojej aplikacji prostą ścieżkę do produkcji, dzięki czemu możesz dostarczyć stworzony projekt z krótszą konfiguracją i mniejszą liczbą kroków wdrażania. Po uruchomieniu aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze zaprojektowanej dla obciążeń Node.js, zapewniając dostępność i skalowalność wraz ze wzrostem ruchu. Poświęcasz mniej czasu na konserwację serwera, a więcej na udoskonalanie kodu i istotnych funkcji.
hosting paczek

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu przesyłek

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingu przesyłek.
Hosting Parcel oznacza wdrożenie aplikacji lub witryny Node.js zbudowanej w Parcel na serwerze produkcyjnym, aby użytkownicy mogli uzyskać do niej dostęp. Ma to znaczenie, ponieważ Twój projekt potrzebuje środowiska wykonawczego, zarządzania procesami i dostępu do sieci poza Twoim komputerem lokalnym.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać serwerem, aktualizacjami systemu operacyjnego, wersją Node i konfiguracją wdrożenia. Dzięki naszemu hostingowi Node.js środowisko jest zarządzane za Ciebie, dzięki czemu możesz skupić się na aplikacji, a nie na konserwacji serwera.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Aktualizacje można następnie pobierać z Gita tak samo, jak z repozytorium publicznego.
Plany obejmują zdefiniowane limity zasobów, a jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczne przejście na wyższy plan zamiast płacenia niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu. Jeśli ruch stanie się stały lub będzie wymagał dużych zasobów, lepiej jest przejść na większy plan, zanim wydajność spadnie.
Prześlij swój projekt do GitHuba lub prześlij go ze swojego lokalnego środowiska, a następnie połącz repozytorium i skonfiguruj polecenia kompilacji i uruchomienia. Jeśli migrujesz z innego hosta, zachowaj tę samą wersję Node.js i zmienne środowiskowe, aby ograniczyć nakład pracy związany z konfiguracją.

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