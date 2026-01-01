Nuxt hosting

Wdrażaj aplikacje Nuxt w ciągu kilku minut, a nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting nuxt

Proste ceny hostingu Nuxt, bez ukrytych opłat

Hostuj swoją aplikację Nuxt z pewnością, korzystając z niezawodnej infrastruktury stworzonej do produkcji. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu możesz wypróbować go bez ryzyka.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany z myślą o skalowalności Nuxt

Wdróż swoją aplikację Nuxt na hostingu Node.js od Hostingera bez dodatkowej konfiguracji. Wgraj kod, a Twój projekt uruchomi się w środowisku Node.js, które obsługuje renderowanie po stronie serwera, trasy API i przepływ kompilacji oczekiwany przez Twój stos. Twoją aplikacją łatwo zarządzać w miarę wzrostu ruchu, dzięki dostępności i rezerwie zasobów, które pozwalają obsłużyć rzeczywiste obciążenie. To zapewnia prostą ścieżkę od rozwoju do produkcji, z krótszym czasem poświęcanym na konserwację serwera.
hosting nuxt

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Nuxt

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Nuxt.
Hosting Nuxt to środowisko produkcyjne do uruchamiania aplikacji Nuxt, w tym środowiska uruchomieniowego Node.js i konfiguracji wdrożenia, których potrzebują. Ma to znaczenie, ponieważ sam hosting plików statycznych nie obejmuje renderowania po stronie serwera, tras API ani innych funkcji serwerowych, z których może korzystać Twoja aplikacja Nuxt.
W przypadku standardowego hostingu VPS samodzielnie zarządzasz serwerem, aktualizacjami systemu operacyjnego, wersją Node.js, menedżerem procesów i bezpieczeństwem. Z naszym hostingiem Nuxt ta warstwa infrastruktury jest obsługiwana za Ciebie, dzięki czemu możesz wdrażać i uruchamiać aplikację bez konieczności utrzymywania całego stosu serwerów.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wybierz gałąź, którą chcesz wdrożyć. Następnie aktualizacje będą mogły być wdrażane z nowych pushów, tak jak w przypadku repozytorium publicznego.
Ruch jest ograniczony przez zasoby Twojego planu, więc jeśli Twoja aplikacja Nuxt przekroczy limit, może być konieczna aktualizacja. Nie doliczamy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu za normalne użytkowanie, ale stały, wysoki ruch może wymagać większego planu.
Możesz przenieść aplikację Nuxt, przesyłając projekt do GitHuba, łącząc repozytorium i wdrażając je w Hostingerze. Jeśli masz już działającą aplikację gdzie indziej, wskaż tę samą bazę kodu tutaj i zaktualizuj wszelkie zmienne środowiskowe lub ustawienia kompilacji w razie potrzeby.

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