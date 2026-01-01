hosting Next.js

Wdróż aplikacje Next.js w parę minut, nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting Next.js

Plany hostingowe Next.js z jedną przejrzystą ceną miesięczną

Hostuj swoją aplikację Next.js z pewnością na niezawodnej infrastrukturze stworzonej do produkcji. Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Zbudowany z myślą o tym, jak skaluje się Next.js

Wdróż swoją aplikację Next.js bez zajmowania się konfiguracją serwera. Prześlij swój kod, a hosting Node.js Hostinger zajmie się kompilacją, środowiskiem uruchomieniowym i routingiem, dzięki czemu trasy SSR, ISR i API będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Twój projekt działa również na infrastrukturze zbudowanej z myślą o stabilnej wydajności i niezawodnym czasie dostępności, z możliwością obsługi rosnącego ruchu. To zapewnia Ci prostszą ścieżkę do produkcji i mniej czasu poświęconego na prace operacyjne.
hosting Next.js

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Hosting Next.js – najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Nextjs.
Hosting Next.js to środowisko produkcyjne do uruchamiania aplikacji Next.js z środowiskiem wykonawczym Node.js, procesem kompilacji i funkcjami po stronie serwera, których potrzebuje Twoja aplikacja. Ma to znaczenie, ponieważ projekty Next.js często zależą od SSR, tras API i dynamicznego renderowania, czego samo statyczne hostowanie nie jest w stanie obsłużyć.
Z VPS-em zarządzasz systemem operacyjnym, wersją Node.js, menedżerem procesów, aktualizacjami zabezpieczeń i konfiguracją wdrożenia samodzielnie. Dzięki naszemu hostingowi Node.js te zadania serwerowe są obsługiwane za Ciebie, dzięki czemu możesz wdrożyć Twoją aplikację Next.js bez konieczności utrzymywania stosu serwerowego.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, udziel dostępu do prywatnego repozytorium i wdróż z wybranej gałęzi. Aktualizacje można pobierać z Git tak samo jak z publicznego repozytorium.
Tak, plany obejmują limity zasobów, a jeśli Twoja aplikacja przekroczy te limity, możesz potrzebować uaktualnienia. Nie pobieramy niespodziewanych opłat za przekroczenie limitów za normalne skoki ruchu, ale stałe użytkowanie, które przekracza pojemność Twojego planu, może wymagać wyższego poziomu.
Wypchnij swoją aplikację do repozytorium Git, połącz ją z Hostinger i wdróż gałąź, którą chcesz uruchomić w środowisku produkcyjnym. Jeśli przenosisz się z innego hosta, możesz skierować swoją domenę po wdrożeniu i migrować zmienne środowiskowe oraz ustawienia kompilacji w razie potrzeby.

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