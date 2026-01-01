Hosting Nestjs

Wdrażaj aplikacje NestJS w ciągu kilku minut, a nie godzin

Darmowa domena na 1 rok
Darmowa poczta firmowa na 1 rok
Darmowe zarządzane certyfikaty SSL
od15,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
hosting nestjs

Jedna prosta cena, bez ukrytych opłat

Hostuj swoje aplikacje NestJS z pewnością siebie, korzystając z niezawodnej infrastruktury stworzonej do produkcji. Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
NAJPOPULARNIEJSZY
80% zniżki
Business
Więcej narzędzi i mocy dla rozwoju
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 5
50 stron internetowych
2 CPU
3 GB pamięci RAM
50 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: 5 - bezpłatnie przez 1 rok

Korzyści planu Business:

Złącze w zestawie
BEZPŁATNIE
Buduj z Node.js, PHP/HTML, WordPress, Kreatorem AI
Darmowa domena na 1 rok
Zarządzane certyfikaty SSL
BEZPŁATNIE
Globalna wewnętrzna sieć CDN
BEZPŁATNIE
Integracja GitHub z automatycznymi wdrożeniami
Wdrożenia oparte na IDE
NOWOŚĆ
Codzienne kopie zapasowe oraz na żądanie
Ochrona aplikacji webowych Firewall
Zarządzanie ruchem botów AI
Nieograniczona przepustowość
Zarządzana baza danych MySQL
68% zniżki
Cloud Startup
20 razy większa moc dla Twoich stron z hostingiem w chmurze
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Aplikacje webowe: 10
NOWOŚĆ
Bez ograniczeń stron internetowych
4 CPU
4 GB pamięci RAM
100 GB najszybszej na świecie pamięci masowej NVMe
Skrzynki pocztowe: Bez ograniczeń - bezpłatnie przez 1 rok

Wszystkie korzyści planu Business, plus:

Skorzystaj z priorytetowego wsparcia ekspertów – 24/7
Uzyskaj dodatkową kontrolę i stabilność dzięki dedykowanemu adresowi IP
Obsługuj szczytowy ruch dzięki zwiększonej mocy na tydzień/miesiąc
Wyższa wydajność bazy danych i limity połączeń
Zobacz wszystkie funkcje

Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.

Hosting gotowy do produkcji dla NestJS

Wdróż swoją aplikację NestJS z konfiguracją dopasowaną do sposobu tworzenia i wdrażania projektów Node.js. Prześlij swój kod, a Hostinger zajmie się środowiskiem wykonawczym, dzięki czemu kontrolery, usługi i API będą gotowe do działania bez dodatkowej konfiguracji serwera. Twój projekt pozostanie w infrastrukturze stworzonej z myślą o niezawodności, z możliwością obsługi rosnącego ruchu. Dzięki temu mniej czasu poświęcasz na konserwację, a więcej na wdrażanie zmian w aplikacji.
hosting nestjs

Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.

1. Połącz swój projekt

1. Połącz swój projekt

Napisz polecenie lub wybierz szablon i natychmiast otrzymaj pierwszą wersję swojej strony.

2. Wdrażaj natychmiast

2. Wdrażaj natychmiast

Uruchom swoją aplikację webową w kilka sekund. Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — wszystko załatwione.

3. Zarządzaj i skaluj

3. Zarządzaj i skaluj

Kliknij „Uruchom” i opublikuj swoją nową stronę. Hosting, domena i adres e-mail są wliczone w cenę.

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Zalecana lokalizacja serwera:

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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Wybierz lokalizację serwera lub sieć CDN blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych i sieci CDN na całym świecie: w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Australii.
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Lokalne wdrożenie. Globalny zasięg.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu Nestjs

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingowych Nestjs.
Hosting NestJS to środowisko, w którym wdrażasz i uruchamiasz swoją aplikację NestJS, aby mogła ona odbierać rzeczywisty ruch z internetu. Ma to znaczenie, ponieważ Twoja aplikacja potrzebuje zarządzanego środowiska uruchomieniowego Node.js, obsługi procesów i wystarczających zasobów, aby pozostać online po wdrożeniu.
Dzięki VPS możesz samodzielnie zarządzać serwerem, wersją Node.js, menedżerem procesów, aktualizacjami i bezpieczeństwem. Dzięki naszemu hostingowi NestJS te elementy są obsługiwane za Ciebie, dzięki czemu możesz wdrożyć aplikację bez konieczności konfigurowania całego stosu serwerów.
Tak. Połącz swoje konto GitHub, przyznaj dostęp do prywatnego repozytorium i wybierz gałąź, którą chcesz wdrożyć. Następnie aktualizacje będą mogły być wdrażane z nowych pushów, tak jak w przypadku repozytorium publicznego.
Plany obejmują limity zasobów, więc jeśli Twoja aplikacja je przekroczy, może być konieczna aktualizacja zamiast płacenia niespodziewanych opłat za przekroczenie limitu. W przypadku gwałtownego wzrostu ruchu głównym ograniczeniem jest moc obliczeniowa procesora, pamięć i pojemność aplikacji w ramach Twojego planu.
Prześlij swój projekt NestJS do GitHuba lub zaimportuj istniejące repozytorium, a następnie połącz go z Hostingerem i ustaw polecenie start oraz zmienne środowiskowe. Jeśli przenosisz się z innego hosta, najpierw skopiuj ustawienia konfiguracji i bazy danych, a następnie wdróż tę samą bazę kodu tutaj.

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