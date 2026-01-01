Od Lovable do wdrożonej aplikacji

Przenieś to, co zbudujesz w Lovable, do środowiska produkcyjnego bez dodatkowej konfiguracji. Hosting Node.js od Hostinger zapewnia Twojej aplikacji prostą ścieżkę od prototypu do wersji produkcyjnej, dzięki czemu możesz publikować kod i uruchamiać projekt z minimalnym oporem. Po wdrożeniu Twoja aplikacja działa w zarządzanej infrastrukturze stworzonej z myślą o niezawodności i stałej wydajności. Oznacza to mniej czasu poświęcanego na konserwację serwera i więcej czasu na wdrażanie funkcji, na których mogą polegać użytkownicy.